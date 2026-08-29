賣半條麵包少10克遭稽查 德國官僚文化引討論

圖為德國一家麵包店。示意圖。(美聯社)

德國 巴伐利亞邦一家麵包店日前賣出半條麵包，重量比整條的一半少了10公克，引發顧客不滿；不久後店家遭度量衡主管機關稽查，被要求改變沿用數十年的「半條賣半價」販售方式，並花費約1.5萬歐元（約1.7萬美元）更新秤重工具，引發討論。

以麵包為主食的德國近日一則客訴消息引發廣泛關注。巴伐利亞當地一間經營超過60年的家族麵包店，一名顧客購買半條麵包回家秤重後，發現重量比整條的一半少了10公克，隨即返回店內抗議，認為付了一半價格，就應取得相應分量。

數週後，該麵包店遭巴伐利亞邦度量衡局（LMG）轄下單位稽查。依規定，店家若在顧客購買時將整條麵包切開、只販售其中一部分，就必須使用經檢定合格的秤測量實際重量，再依重量計算售價，不能直接以整條麵包一半的價格出售。

相關要求依據德國「預包裝商品條例」，巴伐利亞邦度量衡局也在「分割麵包」專門說明文件中指出，麵包分割後各部分重量可能不一，屬於散裝商品，因此販售時必須使用經檢定合格的秤確認實際重量。

麵包店老闆布萊特納（Mathias Breitner）旗下共有6家分店，最後一口氣添購9台經檢定的精密秤，每台價格約1500歐元，再加上軟體、秤重設備與收銀系統連線等費用，總支出約1.5萬歐元。

事件曝光後持續發酵，南德日報（SZ）本周進一步採訪布萊特納。他表示，引發整起風波的10公克大約只有半片麵包不到，自己當時因此沒有太把顧客的抱怨放在心上，只隨口告訴對方：「有時候占便宜、有時候吃虧，下次搞不好會多20公克。」

改成精確以「克」計價後，其他顧客又開始抱怨價格不再是整數，甚至有人詢問能否像過去一樣不秤重、直接支付固定價格。布萊特納說，由於許多顧客仍以現金付款，店內收銀機如今塞滿1分、2分硬幣，拿到銀行存款還得另外支付費用。

德國企業及手工業者近年頻繁抱怨法規及行政程序增加經營成本，「減少官僚程序」也成為德國政府改革的重要議題。在這樣的社會氛圍下，一家經營數十年的麵包店因半條麵包相差10公克，最後投入上萬歐元更新設備，也被部分輿論視為德國繁瑣規則文化的縮影。

度量衡主管機關強調，要求按實際重量計價是為保障消費者權益。巴伐利亞邦度量衡局的官方資料也顯示，德國計量法及相關規定要求商業交易使用符合規定的計量設備，以確保商品重量及計價正確。