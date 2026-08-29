美國馬鈴薯叩關 日本祭21項蟲害、疾病風險

美國德州奧斯汀的食物銀行志工，協助分裝馬鈴薯。 路透

日本 目前禁止美國的生鮮馬鈴薯輸入，只有要做為製造洋芋片原料的加工用馬鈴薯可以例外，理由是有可能帶進有害昆蟲與致病微生物。但華府 一直要求日本開放進口，日本農林水產省因為要與美方討論相關風險管理，整理出的害蟲和疾病清單多達21項。

這份初擬清單內，列有14種害蟲，包括難以根除的淡色馬鈴薯胞囊線蟲（pale potato cyst nematode）；這種線蟲病害於2015年在北海道首次爆發，至今需要努力進行管控。其他7項是黴菌和微生物。

農林水產省9月開始將與農民、地方政府官員舉行多場公聽會，蒐集意見回饋，定9月底前完成正式清單並公告。之後，再根據清單制定一旦進口時必須採取的檢疫措施。美國的檢疫機關要與日本農林水產省協調制定作業程序，以預防蟲害與疾病進入日本。

基於作物和原產地不同，制定檢疫措施所需的時間也不一，通常要費時數年。

今年稍早，台灣發生過「美國馬鈴薯之亂」，源頭也是因為美國關切馬鈴薯輸台的檢疫規定，在「台美對等貿易協定」（ART）中讓台灣調整以往海關發現加工用馬鈴薯批次中有馬鈴薯發芽、腐壞，就整批退運的做法，改為剔除不良品的之後，其餘可以放行。結果，誤傳為台灣放任發芽的美國馬鈴薯輸入。