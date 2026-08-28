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尼泊爾與中國邊境洪災失聯逾2400人 已尋獲586遺體

中央社尼泊爾努瓦科特29日綜合外電報導
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8月28日，消防救援人員在西藏吉隆口岸搜救。（中新社）
8月28日，消防救援人員在西藏吉隆口岸搜救。（中新社）

尼泊爾與中國邊境洪災失聯人數今天超過2400人，凸顯這場災難的嚴重程度，26日海嘯般洪水與泥石流席捲尼中邊境村莊，已造成數百人死亡。

法新社報導，即使新的洪災威脅仍未解除，救援人員持續在泥濘中搜尋。目前緊急救援隊已尋獲586具遺體，其中部分死者甚至被洪水沖到遠至印度境內的下游地區。

最新數據公布之際，尼泊爾災害管理當局將933名水力發電工程人員列入失聯名單。原有名單中也包括前往西藏岡仁波齊峰（Mount Kailash）的登山客與朝聖者。

尼泊爾首都的醫院擠滿焦急的家屬，他們苦苦尋找失聯的親人。醫院牆壁上貼滿失蹤者的照片與姓名。

美國地質調查局（USGS）表示，這場災難是尼泊爾自2015年地震以來最致命的一場災害，起因是冰川崩塌，引發大量冰雪與碎屑形成的洪流。

大量冰雪與土石形成的洪流還形成巨大湖泊，其中一座新形成的湖泊已直接威脅正在當地搜尋倖存者的救援人員。

尼泊爾警方敦促所有救援人員「立即前往安全地點」，並表示收到消息稱「西藏一側又有水壩潰決」。

在中國西藏，當局昨天因擔心再次發生洪水，暫停在災情最嚴重的吉隆（Gyirong）地區救援，之後表示威脅已經減弱。

中國國家主席習近平主持救援工作會議，表示北京願意協助尼泊爾的緊急救援行動。

救援隊伍爭分奪秒進入受災地區搜尋倖存者，但當地遭到大規模破壞，食物與飲用水供應正逐漸耗盡。

尼泊爾目前公布的死亡人數為579人。災害管理當局表示，尼泊爾境內共有1924人失去聯繫，其中包括517名外國人。

在印度，當局表示已從源自尼泊爾的河流中找到7具遺體，研判可能是洪災罹難者。

在邊境另一側的西藏，由於當地大多數地區無法讓外國記者進入，外界目前主要只能透過中國官方取得資訊。

中國新華社今天清晨報導，西藏已有7人死亡、554人失聯。

精華 FAQ

  • 尼泊爾境內共有1924人失聯，含517名外國人；加上西藏方面554人失聯，總數已超過2400人。尼泊爾官方公布死亡579人，中國西藏則有7死，整體災情極為嚴重。

  • 美國地質調查局指出，災害源於冰川崩塌，引發大量冰雪與碎屑形成洪流，並夾帶泥石流沖毀邊境村莊。這是尼泊爾自2015年地震以來最致命的災害之一。

  • 救援隊雖持續搜尋，但災區道路與設施嚴重受損，食物和飲用水也逐漸耗盡；同時新形成的湖泊與疑似水壩潰決，讓救援人員必須立即撤離以避免再度受災。

印度 尼泊爾 遺體

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