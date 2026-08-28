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巴西發現2.54億年前遠古魚類新物種化石

新華社里約熱內盧8月28日電
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巴西通訊社27日報導，巴西里約熱內盧州立大學（Rio de Janeiro State University）等機構研究人員證實，在巴西馬托格羅索州（Mato Grosso）出土的一具魚類化石屬於一種生活在約2.54億年前的遠古魚類新物種。該化石保存完好，為研究地球史上最大規模生物滅絕事件前夕的古生態環境提供了線索。

據報導，巴西此前發現的同年代魚類化石多為碎片化的牙齒或鱗片，該化石幾乎完整保存了魚的整個身體。研究發現，這種遠古魚類屬於輻鰭魚類，生活在二疊紀晚期，體長約15公分，身上覆有堅硬的鱗片。其牙齒尺寸較小，因此可能主要以小型無脊椎動物和水生植物為食。

研究人員表示，這一發現有助於重建約2.52億年前「二疊紀-三疊紀大滅絕事件」（Permian-Triassic extinction event）發生前的部分生態系統。有研究認為，在該次大滅絕事件中，地球上約78%的陸地生物和多達95%的海洋物種消失。該魚類化石的出土地點也引人關注，距離南美洲知名的阿拉瓜伊尼亞隕石坑（Araguainha crater）僅約50公里。

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