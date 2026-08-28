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伊朗新最高領袖至今未現身或發聲 掌權與否受質疑

中央社德黑蘭28日綜合外電報導
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正當德黑蘭面臨決策關鍵時刻，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）卻不見蹤...
正當德黑蘭面臨決策關鍵時刻，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）卻不見蹤影，令人對他的健康狀況及扮演的角色愈來愈擔憂。（路透）

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）6個月前在美國和以色列空襲中喪生後，同時受重傷的兒子穆吉塔巴繼任至今，卻仍未在伊朗民眾面前現身或發聲，國家領導核心出現真空。

路透社報導，美伊戰爭不僅令中東陷入戰火，也使得原已脆弱的伊朗經濟大亂。正當德黑蘭面臨決策關鍵時刻，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）卻不見蹤影，令人對他的健康狀況及扮演的角色愈來愈擔憂。

儘管伊朗官員及其他高階消息人士表示，外貌受重傷的穆吉塔巴雖還在康復中，但他依舊掌握大權，惟基於安全考量在幕後指揮，並將大部分日常權力授權給一小群最高層人士。

然而，開戰後1週便就任最高領袖的穆吉塔巴，至今卻無任何照片、影片或音訊發布，令伊朗民眾對其在國家領導中的地位有更多懷疑。因為在這個伊斯蘭共和國，最高領袖本人的聲音具有絕對權威。

位於華府的中東研究所（Middle East Institute）研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，「問題已不再是穆吉塔巴是否還活著，而是伊朗是否仍有1位實際運作的最高領袖」。

穆吉塔巴迄今向伊朗人民發表的訊息，僅為少數書面聲明，且由新聞主播宣讀。甚至在7月為其父哈米尼舉行的隆重葬禮週活動當中，他也未現身。

根據伊朗高層官員和其他內部人士說法，穆吉塔巴隱身是因為擔心遭到刺殺，實際上他經常與政府最高層人士會面，並接獲所有重要報告，且任何重大國家議題都是由他做最後決定。

不過，就連對伊朗政權最強硬支持的民眾當中，也正悄悄浮現疑慮。在伊朗聖城科姆（Qom），1名強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）的成員表示：「我們需要聽到領袖的聲音，或見到任何跡象顯示他依然居於最高地位並領導國家，才能讓我們更有信心。」

這位要求匿名的巴斯杰成員表示，他雖然相信政府關鍵決定確實仍由穆吉塔巴做出，但至今甚至連1張穆吉塔巴的照片都沒發布，令民心士氣持續受打擊，不符合國家利益。

而在反對伊朗目前統治階層或希望廣泛改革的民眾之間，質疑更直接。在首都德黑蘭，要求姓氏保密的改革派商人夏赫洛克（Shahrokh）說：「我們怎麼知道穆吉塔巴沒被殺死？沒有一點跡象證明他還活著、更不用說正在參與決策，這不合邏輯。」

精華 FAQ

  • 因他在6個月前接任後始終未公開現身，也沒有照片、影片或音訊流出，導致外界懷疑他健康狀況、實際角色，以及伊朗是否仍有真正運作的最高領袖。

  • 官員與內部人士稱，他因擔心遭刺殺而隱身幕後，仍會與高層會面、接收重要報告，並對重大國家議題做最後決定，只是日常權力多交由少數核心人士處理。

  • 即使是支持政權的強硬派，也有人要求聽到領袖聲音或看到他現身，否則難以安心；改革派與反對者則更直接質疑他是否仍在世、是否真的參與決策。

以色列 伊朗 哈米尼

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