尼泊爾西藏洪災釀死 中國遭控未及時發布預警

尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，迄今造成至少538人喪生。（美聯社）

尼泊爾 與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，迄今造成至少538人喪生，尼泊爾記者卡普勒質疑中國未及時示警，稱訊息延遲可能已造成更嚴重傷亡與破壞。

位於印度 孟買的自由日報（Free Press Journal）報導，卡普勒（Parshuram Kaphle）在社群媒體X平台針對這起災難批評中國，質疑這個尼泊爾的「北方鄰國」為何未在暴洪沖入尼泊爾前提出預警。

卡普勒說，尼泊爾一向尊重鄰國合理的安全關切，但他指控中國未及時通報來襲災害資訊，導致尼泊爾遭受「嚴重損害」。

卡普勒指出，尼泊爾屢次面臨源自於中國領土的危機，卻持續配合北京的關切，他質疑尼泊爾為何「要承受這種『單方面付出』的代價」？

尼泊爾災害管理機構今天表示，本週發生於尼泊爾與中國西藏邊境地區的嚴重洪災，迄今至少造成538人喪生。

中國官媒則報導，西藏中尼邊境一側土石流造成的死亡人數已從3人增至5人，仍有558人下落不明。中國中央電視台指出：「截至下午3時，這起災害造成5人死亡、558人失蹤。」

專家分析，上游冰川 崩塌後，大塊冰體裹挾泥沙等碎屑沖進山谷，引發災情。

紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）首席科學家柯克斯（Simon Cox）表示：「一大塊冰川冰體從約5200公尺高處墜落…落入山谷」，這塊冰體「轉變成一大團洶湧的碎屑…沿途裹挾岩石、泥沙、樹木及任何擋在前方的東西，迅速衝下峽谷」。

另據「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）報導，尼泊爾盼各國透過單一管道捐款。尼國官員指出，當局將在重建階段尋求更多財務援助及其他支援。

一名尼泊爾外交部高層官員指出，政府已收到多個國家及組織提出的正式與非正式請求，希望派遣自家搜救隊前往尼國。不過政府已回覆，尼國本身的安全部門有能力處理救援工作。