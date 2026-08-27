法國高中9月起實施手機禁令 教育界憂難落實

示意圖。(路透)

法國將於今年9月開學時推動高中校園手機禁令。部分教育界人士表示，恐難在短時間內全面落實。

法國24台（France 24）報導，法國國會今年7月通過立法，禁止15歲以下兒童使用社群媒體 ，並禁止高中生在校內使用手機。

法國憲法委員會（Constitutional Council）於8月稍早以侵害言論自由為由，駁回法案中的社群媒體禁令條文，但未針對高中校園手機禁令相關條文做出裁決。

法國政府發言人布勒容（Maud Bregeon）日前表示，儘管法案中的關鍵條文遭駁回，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）仍決定頒布包含手機禁令在內的法律。她在內閣會議後表示，高中校園手機禁令可自新學年開學起生效。

法國最大校長工會SNPDEN-Unsa全國秘書長雷奈（François Resnais）批評新政策實施時機「不佳」，並直言「學校還沒準備好」。

工會副秘書長考夫曼（Christelle Kauffmann）則表示，恐需近一年時間，禁令才能在所有高中全面落實。

她說，要讓年輕人遵守一項新規定非常困難，即便法律理應自動適用，實際執行卻沒那麼簡單，「你不可能在每個學生背後都安排一名監督人員」。

法國教育部在指引中建議，「教學用途」或「維持學校正常運作所需」的情況可豁免於禁令。