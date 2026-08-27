尼泊爾西藏邊境暴洪已392死 逾千失蹤者都來自哪些國家？
尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生暴洪及土石流，導致超過1400人失蹤以及近400人罹難。美國國務院今天表示有90名美國人失聯，目前尚未接獲美國人死亡消息。
澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，根據尼泊爾警方的最新說法，尼泊爾一側的死亡人數增至389人。若加上西藏一側已通報的3死案例，目前這場洪災已造成392人死亡。
尼泊爾警方表示，另有466人受傷。
上述數字仍可能變動。法新社指出，重複計算雙重國籍者、比對遺體與失蹤者名單，以及災難現場混亂等因素，均會造成失蹤及罹難人數上下修正。
以下是法新社整理的最新失蹤人數統計：
● 總計：至少1468人
尼泊爾災害管理機構表示，截至今天仍有910人下落不明，其中包括至少517名外國人。但該機構並未公布這些外國人的國籍分布。
中國方面則通報有558人失蹤，其中包含260名外國人。合計尼泊爾與西藏兩側，目前共有1468人失蹤。
尼泊爾旅遊局今天則公布，失蹤遊客及旅客（含尼泊爾本國公民和外國公民）共667人，並提供國籍分布。以下內容部分取自旅遊局這份數據。
● 尼泊爾
根據尼泊爾旅遊局今天公布的最新數字，667名失蹤者中有127人是尼泊爾本國遊客。至於在地居民失聯人數仍不明朗。
● 中國
中國外交部表示，有近百名中國公民在尼泊爾境內失蹤。但尼泊爾旅遊局統計失聯中國人為24人。
這不包括在西藏一側的558名失蹤者（其中260人為外國人）。
● 印度
尼泊爾旅遊局今天提供的數據顯示，失蹤印度籍人士有178人，另有11人獲救。
● 美國
美國國務院表示，有90名美國公民失蹤，另有3人獲救，目前尚未接獲美國人死亡通報。尼泊爾旅遊局今天稍早公布的數字為65人下落不明。
● 烏克蘭
烏克蘭外交部引述尼泊爾官員的說法指出，有55名烏克蘭公民失蹤。尼泊爾旅遊局公布的數字為53人。
● 馬來西亞
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天表示，超過50名在尼泊爾的馬來西亞人失聯。尼泊爾旅遊局的數字為51人。
● 澳洲
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，暴洪後有34名澳洲人失蹤，尼泊爾旅遊局的數據則為35人。
● 英國
根據尼泊爾旅遊局今天的資料，有33名來自英國的人失蹤。
● 加拿大
尼泊爾旅遊局今天公布的數據顯示，失聯人員中有25名加拿大人。
但加拿大外交部長安南德（Anita Anand）表示，政府「得知在尼泊爾和西藏有30名加拿大公民及永久居民，至今下落與安危尚未獲得確認」。
● 韓國
韓國外交部昨天表示，暴洪過後，9名韓籍水力發電廠工人在拉蘇瓦（Rasuwa）地區失聯。尼泊爾旅遊局今天表示，已有4名韓國人獲救。
● 新加坡
尼泊爾旅遊局表示，目前有9名新加坡人下落不明。
● 德國
根據尼泊爾旅遊局，有8名德國公民失聯。
● 俄羅斯
尼泊爾旅遊局表示，8名俄羅斯人下落不明，另有兩人獲救。
● 其他國籍方面
南非：6人（尼泊爾旅遊局）
拉脫維亞：6人（尼泊爾旅遊局）
日本：5人（尼泊爾旅遊局）
紐西蘭：5人（外交部及尼泊爾旅遊局）
法國：4人（尼泊爾旅遊局）
西班牙：4人（西班牙外交部。尼泊爾旅遊局則為3人）
比利時：3人（尼泊爾旅遊局）
匈牙利：3人（匈牙利外交部。尼泊爾旅遊局則為1人）
葡萄牙：3人（葡萄牙外交部及尼泊爾旅遊局）。外交部也表示其中1人已找到。
荷蘭：2人（尼泊爾旅遊局）
義大利：3人失聯（義大利外交部），另有2人獲救（尼泊爾旅遊局）
愛爾蘭：2人（尼泊爾旅遊局）
哈薩克：2人（尼泊爾旅遊局）
白俄羅斯：1人（尼泊爾旅遊局）
芬蘭：1人（尼泊爾旅遊局）
以色列：1人（尼泊爾旅遊局）
立陶宛：1人（尼泊爾旅遊局）
菲律賓：1人（尼泊爾旅遊局）
塞爾維亞：1人（尼泊爾旅遊局）
瑞典：1人（瑞典外交部及尼泊爾旅遊局。外交部也提到另有一名外籍瑞典居民失聯，但未公布國籍。）
● 獲救部分
瑞士：1人（尼泊爾旅遊局）
保加利亞：1人（尼泊爾旅遊局）
● 未確認國籍部分
中國方面今天公布的數據顯示，中國這側有260名外國人失聯，但未提供各國詳細人數。
尼泊爾旅遊局今天另表示，有8名獲救者的國籍尚待確認。
依尼泊爾警方與西藏通報合計，這場暴洪與土石流目前已造成392人死亡，其中尼泊爾一側389人、西藏一側3人，傷者則有466人，且數字仍可能變動。 法新社整理顯示，尼泊爾與西藏兩側合計至少有1468人失蹤；其中尼泊爾通報910人下落不明，包含至少517名外國人，中國方面則通報558人失蹤。 受關注國家包括美國90人、印度178人、中國近百人、烏克蘭55人、馬來西亞超過50人等，但各國數字來源不一，部分來自政府、部分來自尼泊爾旅遊局，仍待交叉確認。
精華 FAQ
依尼泊爾警方與西藏通報合計，這場暴洪與土石流目前已造成392人死亡，其中尼泊爾一側389人、西藏一側3人，傷者則有466人，且數字仍可能變動。
法新社整理顯示，尼泊爾與西藏兩側合計至少有1468人失蹤；其中尼泊爾通報910人下落不明，包含至少517名外國人，中國方面則通報558人失蹤。
受關注國家包括美國90人、印度178人、中國近百人、烏克蘭55人、馬來西亞超過50人等，但各國數字來源不一，部分來自政府、部分來自尼泊爾旅遊局，仍待交叉確認。
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