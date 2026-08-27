89歲爺爺意外成為另類網紅 品牌付錢請他批判自家產品

TikTok社群平台。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)27日報導，以「韋納爺爺」(Opa Werner)暱稱走紅的89歲德國 爺爺韋納‧卡萊辛斯基(Werner Kalecinski)從沒想過要當網紅，卻在TikTok 擁有20萬追蹤粉絲，品牌紛紛花錢請他批評自家產品。

卡萊辛斯基在德國各地尋找能讓他喜歡的抹茶口味飲料，其中一支短片裡，他還沒品嚐就對一杯要價6.40歐元(約7.50美元)的飲品提出質疑。他說：「希望他們不是跟我算兩杯的錢。」

他接著說：「這種餿水竟然花了我6.40歐元。不要吧，我寧可拿這個錢來買兩個沙威瑪。」

另一款加入草莓果醬的抹茶飲料也被卡萊辛斯基嫌棄。他說，飲料看起來跟家裡草坪一樣綠，很像是水彩顏料，喝起來則有魚腥味。

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報導指出，坦率敢言是卡萊辛斯基吸引力的一大關鍵。他沒有試著裝年輕，或假裝喜歡流行趨勢，而是抱著好奇心以及些許懷疑態度，接觸Z世代(Gen Z)年輕人文化。

19歲粉絲索拉夫斯基(Szymon Zurawski)對紐約時報 說，卡萊辛斯基最特別的地方是願意去理解年輕人，而不是期待年輕人來適應他。

在TikTok這個由年輕使用者為主流的社群平台上，「韋納爺爺」的成功格外罕見。

卡萊辛斯基晚年迎來事業第二春發生於2025年。當時26歲的YouTube前任網紅安布西(Amin Anbousi)注意到年長的創作者在網路上逐漸受到關注，於是想要尋找下一個「高齡網紅」。

共計150多人參加安布西的面試，但卡萊辛斯基憑藉一封充滿Z世代流行用語的申請電郵脫穎而出，在鏡頭前則呈現冷面笑匠的功力。

卡萊辛斯基在人生低潮期開始接觸TikTok，他花了好幾個月照顧病妻，參加面試的幾周之後，結婚66年的妻子病逝。他說，沒有另一半的新生活裡，網路工作可以轉移注意力。