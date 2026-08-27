「波士尼亞屠夫」姆拉迪奇病逝獄中 享壽83歲

前波士尼亞塞族將領姆拉迪奇2021年6月坐在荷蘭海牙國際刑事法庭，準備聆聽判決。(路透資料照)

紐約時報 報導，塞爾維亞國營媒體27日宣布，波士尼亞前塞族將領姆拉迪奇（Ratko Mladić）病逝獄中，享壽83歲。他被被稱作「波士尼亞屠夫」，被認定要為1995年斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺負責。這是二次世界大戰以來歐洲最慘大屠殺，約有8000名穆斯林男子和男童慘遭殺害。

姆拉迪奇2011年5月26日於塞爾維亞首都貝爾格勒以北一座農村被捕，當時他已逃亡16年。這場追捕行動也被認為是現代史上歷時最久的追捕行動之一。國際法庭2017年判決，姆拉迪奇犯下種族滅絕、危害人類罪及戰爭罪。

當時國際法庭的審判長奧里宣布姆拉迪奇判處無期徒刑，並說他所犯下的罪行堪稱「人類所知最令人髮指的罪行之一」。姆拉迪奇提出上訴，但於2021年遭駁回並維持原判。

聯合國為審理前南斯拉夫內戰中嚴重違反國際人道法罪行，而設立特設國際法庭「前南斯拉夫問題國際刑事法庭」。該法庭審判了姆拉迪奇和當時波士尼亞塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadzic）等近百名應對巴爾幹戰爭暴行負責的人。姆拉迪奇的審判是最後幾起備受矚目的案件之一。

姆拉迪奇曾任南斯拉夫人民軍軍官，並於1990年代初期領導波士尼亞塞族軍隊。在斯雷布雷尼察大屠殺前夕，他曾承諾要為數百年前鄂圖曼土耳其帝國穆斯林征服塞爾維亞一事復仇。他麾下的官兵在接下來約10天內追捕、俘虜並處決數千名波士尼亞穆斯林，他們將受害者雙手綁在背後，排成隊伍後開槍射殺，婦女則遭到性侵。國際社會多次呼籲克制，姆拉迪奇置之不理。

隨著南斯拉夫在1990年代解體，各共和國相繼尋求獨立，巴爾幹戰爭隨之爆發。當時塞裔的南斯拉夫總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）意圖建立「大塞爾維亞」，重新挑起古老的種族與宗教敵意，並發動戰爭讓塞爾維亞人與斯洛維尼亞人、克羅埃西亞人、波士尼亞穆斯林及科索沃阿爾巴尼亞人互相對抗。戰爭期間約有10萬人死亡，超過250萬人流離失所。

除了策劃斯雷布雷尼察大屠殺之外，姆拉迪奇也因多項與波士尼亞首都塞拉耶佛近四年圍城戰有關的罪行被定罪。這場圍城造成約1萬人死亡，包括1500名兒童。

這場圍城是現代戰爭史上持續時間最長的圍城戰。在圍城期間，姆拉迪奇的部隊從城市周圍的山區砲擊塞拉耶佛，並以狙擊手恐嚇平民。這些罪行後來都被國際法庭定罪。

不過，在塞爾維亞，姆拉迪奇的軍事才能一直被視為傳奇。曾為他撰寫傳記的莉莉安娜・布拉托維奇（Ljiljana Bulatovic）表示，他在許多塞爾維亞人心中仍然是英雄。

姆拉迪奇於1943年3月12日出生在偏遠的博扎諾維奇村，家境貧困。當時是二戰時期，該地區屬於克羅埃西亞獨立國，這是一個由納粹扶植並由狂熱的克羅埃西亞民族主義者主導的傀儡國家。

他的父親內達・姆拉迪奇是塞爾維亞族，也是由共產黨領導的游擊隊抵抗運動成員。在姆拉迪奇還是幼童時，父親便戰死。母親獨自撫養他和另外兩名子女。

這段家庭經歷在姆拉迪奇心中種下了深深的恐懼，他認為除非塞爾維亞人掌握優勢，否則他們永遠會遭到克羅埃西亞人及其他族群的迫害。

年輕時，姆拉迪奇曾是一名金屬工人，但不久後便轉向軍事領域。憑藉敏銳的頭腦、強健的體魄以及能夠激發部下高度忠誠的個人魅力，姆拉迪奇在南斯拉夫人民軍中迅速升遷。

在軍旅生涯早期，他曾信奉前南斯拉夫總統狄托式的共產主義。這種思想反對民族主義，主張以南斯拉夫各民族的兄弟情誼來維繫這個由不同民族、不同宗教組成的共和國。

狄托於1980年去世，南斯拉夫也在 1990 年代初開始瓦解。姆拉迪奇轉而支持米洛塞維奇的主張，支持阻止分離主義，確保塞爾維亞人取得主導地位。

1992 年，在波士尼亞共和國宣布獨立一個月後，姆拉迪奇的部隊開始圍攻塞拉耶佛。

1994 年，姆拉迪奇正在就讀醫學系的20出頭女兒安娜用父親珍愛的軍用手槍自殺身亡，據信是因為無法承受父親在戰爭中的所作所為，而深感痛苦。