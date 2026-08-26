這次他要奪回一切？哈利梅根帶娃殺回英國 王室風暴再起

英國哈利王子與妻子梅根。（路透）

據紐約郵報報導，英國哈利王子 （Prince Harry）、妻子梅根 （Meghan Markle）與兩名子女周三抵達英國。他們搭乘私人飛機，準備展開人生的新篇章這也是兩人在「梅根脫英（Megxit）」後搬往美國、遠離英國王室生活多年後，再度返回英國。

據「每日電訊報」（The Telegraph）報導，這對薩塞克斯公爵與公爵夫人從近期位於加州的住所出發，搭乘私人飛機，並於周三中午左右降落伯明翰。

每日郵報（Daily Mail）則報導，兩人從洛杉磯 范奈斯機場（Van Nuys Airport）搭乘一架Bombardier Global Express XRS豪華遠程商務機。這架飛機由總部位於加州的Planet Nine Private Air租用，據稱這類私人包機每小時租金通常至少約12,000美元。

飛行資料顯示，這趟航程至少耗時10個小時，意味著整趟旅程的包機費用可能高達約12萬美元。

此外，由於哈利未獲得由公共資金支付的警察保護，兩人也必須自行負擔保全費用。安全保障問題一直是哈利與英國政府之間的主要爭議之一，也是他多年法律鬥爭的核心焦點。哈利過去更曾以王室中的「備胎」（spare）自稱。

據報導，哈利與梅根計畫帶著7歲的亞契（Archie）和5歲的莉莉貝（Lilibet）在英國停留一段「較長時間」，兩個孩子甚至可能在幾天後便開始在英國上學。

這也是莉莉貝已知第三次踏上英國土地。

這一點格外引人注意。她的父親哈利王子過去曾是英國最受歡迎的王室成員之一，但在2020年宣布退出王室核心職務、離開英國後，便與妻子梅根在美國展開新生活。

不過，此次返回英國並不意味著哈利與梅根將重新恢復王室生活。

兩人將入住非王室住所，不會重新成為全職王室成員，同時也會繼續經營各自的獨立事業。

這一家人還會把兩隻狗Mia和Pula一起帶回英國，但飼養的雞則會留在加州蒙特西托。

這也讓外界猜測，他們此次搬回英國未必是永久性的。

一名消息人士向每日電訊報表示，「他們會待多久？我不知道，但會是一段相當長的時間。」

至於具體期限，該消息人士說，「可能是六個月、一年、兩年…誰知道呢。」

哈利與梅根上周公開宣布將返回英國。

距離兩人因「Megxit」離開王室核心職務至今，已經六年。「Megxit」指的是這對夫妻在2020年3月決定放棄王室職務，離開英國並搬往美國加州。

據 Page Six 引述消息人士指出，哈利希望回到英國，一方面是為了更接近父親查爾斯國王，另一方面則是希望兩個孩子能與王室親屬建立更緊密的關係。

多年來，由於家庭關係緊張，哈利與梅根的兩名子女一直很少有機會與英國王室其他成員密切互動。

上個月，英國國王查爾斯曾與這位長期疏遠的兒子及媳婦見面。

然而，據報導，查爾斯直到消息公開前幾天，才得知哈利與梅根計畫返回英國。

王室記者賽克斯（Tom Sykes）接受 Page Six 訪問時表示，哈利與梅根這次搬回英國，「對威廉來說，是一記非常響亮的耳光」，並認為這項決定可能會「為君主制帶來嚴重風險」。