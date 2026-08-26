尼泊爾泥石流至少160死 數百遊客失蹤 包括54名美國人
據紐約郵報報導，尼泊爾周三發生災難性山洪，造成至少160人死亡、數百人失蹤，其中包括超過50名美國公民。現場驚恐畫面顯示，一股巨大的洪流從山區傾瀉而下，數十名民眾在洪水逼近之際拼命逃跑、躲避。
據信，這場洪災是由大規模泥土與岩石崩塌進入河流所引發。事發地點位於尼泊爾與中國控制的西藏交界一帶、喜馬拉雅山區。
尼泊爾官員表示，境內至少157人死亡，另有超過300名遊客失蹤，其中包括54名美國公民。
中國官方媒體則證實，山崩已造成3人死亡，另有265人失蹤，並表示西藏吉隆與尼泊爾邊境地區出現「重大」傷亡。中國國家主席習近平已要求展開「全力」搜救行動。
另一方面，尼泊爾外交部長坎乃爾（Shisir Khanal））周三在國會表示，初步報告認為，這場洪災可能是由地震引發的雪崩所造成。
美國地質調查局（USGS）最初表示，在監視器拍攝到事發畫面的時間附近，偵測到一次規模4.4的地震。不過USGS幾個小時後澄清，當時偵測到的震動並非地震，而是山崩本身所產生的震動，規模相當於5.2級地震。
強大的洪流夾帶大量泥土與碎石，沖毀尼泊爾境內的房屋、道路及商業設施。當地媒體報導，西藏官員也擔心這場災難可能造成「重大傷亡」。
目前，相關單位已向山區下游人口密集地區發布洪水警報，警戒範圍甚至延伸至印度北部的北方邦與比哈爾邦。
尼泊爾旅遊局表示，目前至少有391名外國公民失蹤，其中包括54名美國人、142名印度人、34名澳洲人、33名英國人及24名加拿大人。
其中，這些失蹤的印度公民當時正在前往西藏岡仁波齊朝聖。
在失蹤的美國公民當中，有3人被確認與尼泊爾Fishtail Tours and Travel Tourism Agency一同旅行，該公司也證實了這項消息。
南韓外交部表示，至少有9名南韓公民失蹤。這9人均為兩家能源公司的員工，當時正在尼泊爾特里蘇里河沿岸興建一座水力發電廠。
美國駐尼泊爾大使館表示，對此次災難造成的死亡人數感到「深切悲痛」，並呼籲身處受災地區的美國公民避開低窪地區、前往地勢較高的地方，同時遵循當地政府發布的指示。
美國大使館在X上表示，「我們向所有罹難者的家人與親友致以最誠摯的慰問，也向所有受到這場災難影響的人表達我們的關懷。」
美國國務院發言人則表示，美國政府「已知悉有美國公民受到尼泊爾洪災影響，並正密切掌握情勢發展」。
不過，這名發言人並未透露目前究竟有多少名美國公民失蹤，也沒有說明他們目前的狀況。
洪災發生後不久，世界各國政府及援助組織便開始採取行動，向尼泊爾提供支援。
印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在X上表示，印度將向尼泊爾運送10公噸人道援助物資及「必要藥品」。
國際紅十字與紅新月社聯合會表示，將向尼泊爾紅十字會提供120萬美元緊急援助資金。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表示，歐洲正準備向受災地區提供援助。
她在 X 上寫道，「我的心與所有受到這場災難影響的人同在，尤其是那些失去親人的家庭，以及仍在等待消息的人們。我們也向勇敢的第一線救援人員致意。」
她並表示，「我們已準備好動員更多歐洲援助。」
她同時指出，歐盟的哥白尼（Copernicus）衛星服務已經啟動，協助繪製尼泊爾受災地區的地圖，並支援當地的救援與應變工作。
根據報導，尼泊爾境內至少157人死亡、超過300名遊客失蹤；若合併中國官方通報，整起災情死亡人數至少160人，失蹤規模更擴大到數百人。 尼泊爾旅遊局指出，至少391名外國公民失蹤，其中包括54名美國人、142名印度人、34名澳洲人、33名英國人與24名加拿大人，顯示受影響範圍相當廣。 印度承諾運送10公噸人道援助物資與必要藥品，國際紅十字會提供120萬美元緊急資金，歐盟也動員哥白尼衛星服務協助繪圖與救援。
精華 FAQ
根據報導，尼泊爾境內至少157人死亡、超過300名遊客失蹤；若合併中國官方通報，整起災情死亡人數至少160人，失蹤規模更擴大到數百人。
尼泊爾旅遊局指出，至少391名外國公民失蹤，其中包括54名美國人、142名印度人、34名澳洲人、33名英國人與24名加拿大人，顯示受影響範圍相當廣。
印度承諾運送10公噸人道援助物資與必要藥品，國際紅十字會提供120萬美元緊急資金，歐盟也動員哥白尼衛星服務協助繪圖與救援。
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