美擴大伊朗制裁 難阻中國「茶壺」煉油廠買伊朗油

美國已將1000多個實體列入制裁名單，包括中國的航運公司和煉油廠。（美聯社）

美國對伊朗 發動新一輪制裁，其中涉及數十家中國和香港企業。紐約時報報導，美國要制裁向伊朗購買石油 的中國「茶壺」煉油廠有困難，因為這些民營獨立煉油廠幾乎沒有國際交易，而且還有一套保護船隻和貨物免受西方制裁的方法。

紐約時報25日報導，自2月28日美國和以色列 對伊朗發動襲擊以來，美國已對中國等多國與伊朗有關聯的400多家公司、個人和船隻實施制裁。

據紐時分析，川普第二個任期以來，美國已將1000多個實體列入制裁名單，包括中國的航運公司和煉油廠。不過，伊朗石油仍不斷流向中國。船訊追蹤機構Kpler數據顯示，2026年迄今為止，中國平均每天從伊朗接收約120萬桶石油，僅略低於去年同期。

Kpler高級石油分析師許木魚（Muyu Xu，音譯）表示，目前有大量石油儲存在馬六甲海峽、南海周邊以及中國港口附近的船隻和儲油罐中。由於船隻規避監測的能力日益增強，最新進口量難以準確統計。

報導表示，中國3大國有控股石油巨頭與西方銀行有廣泛的聯繫，一直避免購買伊朗原油。但被稱為「茶壺」的中國民營地方煉油廠卻以極大的折扣購買伊朗石油，並將其加工成汽油和柴油供國內市場使用。

報導表示，美國要對這些煉油廠施加壓力尤為困難，因為許多煉油廠幾乎沒有國際交易，使美國財政部無法通過全球銀行限制其獲取美元來進行精準打擊。相反，外界認為這些煉油廠的大部分貿易是用人民幣或加密貨幣結算。

報導表示，這種貿易還發展出保護船隻和貨物免受西方制裁的複雜方法。伊朗石油經常被運往馬來西亞附近海域，在那裡，貨物於船隻之間進行轉運，然後再運往中國。

今年4月美國制裁包括恆力石化公司等多家中國茶壺煉油廠。作為伊朗最大客戶之一，恆力石化被發現從伊斯蘭革命衛隊購買了價值數十億美元的伊朗原油。

報導又表示，60多個面臨美國二級制裁的實體、個人和船隻名單中，包括十幾家來自香港和中國的小公司，但沒有中國重量級金融機構。