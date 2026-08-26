克宮：CIA局長秘訪莫斯科與情報機構接觸 未會普亭
克里姆林宮今天表示，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）訪問莫斯科期間，並未會見俄羅斯總統普亭，但曾與俄國情報機構「接觸」，克里姆林宮並未說明雙方討論哪些內容。
美國媒體披露，雷克里夫昨天秘訪莫斯科，成為2022年俄烏戰爭爆發以來，造訪俄羅斯的最高階美國官員之一。
法新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「雙方曾透過情報機構進行接觸，但並未與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行任何形式的會面。」
他表示，普亭已聽取相關會談簡報，但拒絕透露雙方是否談及俄烏戰爭。
培斯科夫指出：「透過情報機構進行接觸本身就是積極的進展。現在要說這將如何影響解決我們關係危機的進程，還為時過早。」
上一次有美國中情局局長造訪莫斯科是在2021年11月，時任中情局局長伯恩斯（William Burns）警告俄羅斯不要派兵進入烏克蘭。數週後，克里姆林宮發動攻擊，這場戰爭後來演變為第二次世界大戰以來歐洲最嚴重的衝突。
中情局也曾參與和俄羅斯的換囚協議，例如2024年中進行的一次重大換囚。
白宮與中情局尚未對這次秘訪發表評論。
克里姆林宮表示，雷克里夫訪問莫斯科期間並未會見俄羅斯總統普亭，雙方沒有任何形式的直接會面，但確實透過情報機構進行了接觸。 佩斯科夫稱，透過情報機構進行接觸本身是積極進展，但目前還太早判斷它會如何影響兩國關係危機的解決進程，也未說明會談內容。 美媒指出，雷克里夫是2022年俄烏戰爭爆發後造訪俄羅斯的最高階美國官員之一；上一次CIA局長訪俄是在2021年11月，當時伯恩斯曾警告俄方勿出兵烏克蘭。
精華 FAQ
克里姆林宮表示，雷克里夫訪問莫斯科期間並未會見俄羅斯總統普亭，雙方沒有任何形式的直接會面，但確實透過情報機構進行了接觸。
佩斯科夫稱，透過情報機構進行接觸本身是積極進展，但目前還太早判斷它會如何影響兩國關係危機的解決進程，也未說明會談內容。
美媒指出，雷克里夫是2022年俄烏戰爭爆發後造訪俄羅斯的最高階美國官員之一；上一次CIA局長訪俄是在2021年11月，當時伯恩斯曾警告俄方勿出兵烏克蘭。
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