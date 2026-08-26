克宮：CIA局長秘訪莫斯科與情報機構接觸 未會普亭

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）。（路透）

克里姆林宮今天表示，美國中央情報局（CIA ）局長雷克里夫（John Ratcliffe）訪問莫斯科期間，並未會見俄羅斯 總統普亭 ，但曾與俄國情報機構「接觸」，克里姆林宮並未說明雙方討論哪些內容。

美國媒體披露，雷克里夫昨天秘訪莫斯科，成為2022年俄烏戰爭爆發以來，造訪俄羅斯的最高階美國官員之一。

法新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「雙方曾透過情報機構進行接觸，但並未與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行任何形式的會面。」

他表示，普亭已聽取相關會談簡報，但拒絕透露雙方是否談及俄烏戰爭。

培斯科夫指出：「透過情報機構進行接觸本身就是積極的進展。現在要說這將如何影響解決我們關係危機的進程，還為時過早。」

上一次有美國中情局局長造訪莫斯科是在2021年11月，時任中情局局長伯恩斯（William Burns）警告俄羅斯不要派兵進入烏克蘭。數週後，克里姆林宮發動攻擊，這場戰爭後來演變為第二次世界大戰以來歐洲最嚴重的衝突。

中情局也曾參與和俄羅斯的換囚協議，例如2024年中進行的一次重大換囚。

白宮與中情局尚未對這次秘訪發表評論。