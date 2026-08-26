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遭美政府制裁 ICC院長赤根智子：將抗爭不公對待

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遭美政府制裁 ICC院長赤根智子：將抗爭不公對待

中央社東京26日綜合外電報導
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國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子。（路透）
國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子。（路透）

日前遭美國川普政府制裁的國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子，今天出席線上記者會，表示自己「完全沒有受制裁的理由」，並強調「將會對此類不公對待進行抗爭」。

日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，美國川普政府因不滿ICC調查美軍涉嫌戰爭罪行等案件，對ICC抱持敵意。儘管美方不斷放話可能對ICC本身採取制裁，赤根智子仍呼籲「ICC不會被打倒」，並表示希望能請求包括日本在內的ICC成員國給予支援。

目前包含赤根智子在內，ICC的18名裁判官中已有9人被列為制裁對象，這樣的情況相當罕見。一旦遭受制裁，這些人在美國的資產將被凍結，並將被切斷與美國金融體系的往來，原則上也會被禁止入境美國。

對此，赤根智子於記者會中表示：「希望大家不要只把這視為ICC本身的問題，而應視為法治社會正面臨的危機。有人認為這不會是最後一次制裁，我們也必須保持最大限度的警惕。」

同時，她以英語強調：「正義將會獲勝，而且必須獲勝（Justice will win and must win）」，表達貫徹信念的決心。

而在談及日本政府未來的角色時，赤根智子表示：「眾所周知，日本與美國擁有長期且密切的關係。作為盟友，希望日本能表明自身對ICC重要性與正當性的看法，並與美國維持良好對話，相信這能防止美國未來採取進一步升級的措施。」同時也強調，自己對日本政府寄予厚望。

精華 FAQ

  • 她表示自己「完全沒有受制裁的理由」，並強調會對這類不公對待進行抗爭，認為此舉不只是針對個人，而是對法治原則的挑戰。

  • 目前ICC 18名裁判官中已有9人被列入制裁對象，情況相當罕見；一旦受制裁，相關人士在美資產將被凍結，且可能被切斷與美國金融體系往來。

  • 她希望日本作為美國盟友，能明確表達ICC的重要性與正當性，並持續與美國維持良好對話，以降低美方未來進一步升級制裁的可能。

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