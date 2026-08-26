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疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤

編譯江昱蓁／即時報導
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尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆...
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。路透

尼泊爾與西藏邊境的波特科西河26日疑因高山冰川冰崩引發嚴重山洪與土石流，沖毀村莊、道路、橋梁及水力發電設施。尼泊爾當局表示，至少97人罹難，另有逾400人失蹤，包括341名外國人，救援行動仍在持續。

事發時間是當地26日上午，洪水突然來襲，災區拉蘇瓦的官員普里亞爾，當時「沒有下雨，所以我們沒想到會發生這種事」。

尼泊爾外長坎乃爾說，當地時間上午8時37分左右曾發生地震。英國鄧迪大學冰川學家庫克表示，根據衛星影像進行的初步分析，這次洪水可能是冰崩所引發。他與其他科學家組成團隊初步研判，1大塊高海拔冰川冰體崩落，從上千公尺高處墜向尼泊爾境內的波特科西河。冰體高速墜落產生巨大能量，撞擊後大量碎裂，並形成大量水體引發洪水和土石流。

尼泊爾旅遊局表示，失蹤的341名外國公民，來自印度、美國、英國及馬來西亞等國，另外93名失蹤者為尼泊爾公民。這批失蹤旅客中，許多人可能是前往中國西藏自治區岡仁波齊朝聖的旅客。岡仁波齊是印度教重要聖地，每年吸引大批來自印度及海外印度裔人士前往朝聖。

4個尼泊爾警察哨所的30名警員和邊境的44名軍人下落不明。災情最嚴重的拉蘇瓦地區位於首都加德滿都北部。地方官員表示，當地多處村落、道路、橋梁及基礎建設工地遭洪水沖毀，部分水力發電計畫也受到破壞。

尼泊爾警方表示，已尋獲97具罹難者遺體。尼泊爾政府並向印度及中國請求協助。

南韓外交部表示，8名在尼泊爾水力發電廠工作的南韓人失蹤，另有10人受困。這些人受雇於韓國能源公司及斗山能源公司。

馬來西亞外交部也表示，駐加德滿都大使館接獲旅行社通報，11名馬來西亞人疑似在拉蘇瓦地區失蹤。

除了尼泊爾，西藏一側也傳出災情。中國官方媒體報導，西藏吉隆地區展開大規模搜救行動，泥石流衝擊中尼邊境口岸及周邊地區，中國國家主席習近平已要求加強搜救失聯人員，並要求撤離中國境內可能面臨危險的民眾。

這次受災地區去年8月也曾發生山洪，當時鄰近西藏一座冰川湖因高溫溢流，造成9人死亡，連接尼泊爾與中國的橋梁等重要基礎設施也受到破壞。專家警告，喜馬拉雅山區受到氣候變遷影響，升溫速度高於全球許多地區，極端降雨、洪水、山崩及冰川融化等災害恐日益頻繁。

精華 FAQ

  • 初步研判是高海拔冰川冰體崩落後，以高速撞擊山谷，釋放巨大能量並帶出大量碎冰與水體，最後在波特科西河一帶形成突發洪水和土石流。

  • 尼泊爾警方已尋獲97具遺體，當局並表示仍有逾400人失蹤，其中包括341名外國公民與93名尼泊爾公民，救援與搜尋作業仍持續進行。

  • 重災區在加德滿都北部的拉蘇瓦，尼中邊境設施也受損；失蹤者來自印度、美國、英國、馬來西亞等國，另有南韓人員與中方邊境地區也傳出災情。

尼泊爾 冰川 地震

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