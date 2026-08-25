中國爆甲醛白菜 日本急查是否輸入、韓國3道檢測把關
中國河北省傳出業者為保持鮮度，將白菜浸泡在具有致癌風險的甲醛溶液後出貨，引發鄰近國家對食品安全的疑慮。韓國政府緊急加強中國產白菜的進口檢驗，並在通關階段增加甲醛檢測；日本政府也向中方確認相關白菜的流通及出口情況，目前尚未發現輸入日本。
時事通信社、朝日電視台報導，事件發生在白菜主要產區之一的河北省張家口市康保縣。中國社群媒體日前流傳一段檢舉影片，畫面顯示，剛從田裡採收的白菜在裝上卡車前，工作人員將白菜一顆一顆快速浸入臉盆中的不明液體後，再裝車出貨。
影片曝光後，當地有關部門介入調查，確認部分業者確實使用甲醛。據推測，業者此舉是為了讓白菜在運送及販售過程中維持新鮮。
甲醛是一種有害化學物質，具有致癌風險，中國食品安全相關法規也嚴禁將其違法添加或用於食品處理。中國有關部門目前已查處相關人員，並緊急調查問題白菜是否已流通至其他地區。
中國是全球最大的白菜生產國，出口市場以鄰近國家為主。事件曝光後，也引起日本、韓國政府高度關注。
日本農林水產大臣鈴木憲和今天上午在記者會上表示，將與厚生勞動省合作蒐集必要資訊。厚生勞動省相關負責人則表示，目前正透過中國政府確認詳情，截至目前為止，尚未確認相關白菜有出口至日本。
韓國飲食文化大量使用白菜，相關消息尤其受到關注。韓國食品醫藥品安全處自24日起加強中國產白菜的進口檢查，並計劃在進口通關階段，針對是否含有甲醛進行3次檢測。
韓國進口泡菜約99%來自中國，今年上半年進口量更創下歷年同期新高，顯示韓國市場對中國產泡菜的依賴程度相當高。
「中部日報」報導，包括泡菜鍋、燉泡菜等大量使用泡菜的餐飲業者表示，雖然對中國產泡菜的安全性有所疑慮，但受到成本限制，很難立即改用價格比中國產品高出約2至3成的韓國國產泡菜。
一名泡菜鍋專賣店業者表示，「對泡菜鍋專賣店而言，泡菜是最重要的食材，發生這種事情當然會感到不安。不過考量到成本，在調查結果出爐之前，很難貿然改用韓國產泡菜。」
事件也讓韓國餐飲業者憂心後續衝擊。由於韓國對進口泡菜依賴程度高，如果最終證實經甲醛處理的中國產白菜已流入韓國，不僅可能進一步打擊消費者對中國產泡菜的信心，市場也擔憂需求轉向韓國國產白菜後，可能推升白菜及泡菜價格，增加餐飲業者的成本壓力。
事件起於中國社群媒體流傳的檢舉影片，畫面顯示白菜採收後被逐顆浸入不明液體再裝車。當地部門介入後，確認部分業者確實使用甲醛處理白菜。 因韓國飲食大量使用白菜與泡菜，且進口泡菜約99%來自中國，相關風險牽動食安與市場供應。因此韓國自24日起加強進口檢查，並在通關階段增加3次甲醛檢測。 日本農林水產省與厚生勞動省正向中國政府確認相關白菜的流通與出口情況，持續蒐集必要資訊。到目前為止，日方表示尚未確認這批白菜有輸入日本。
精華 FAQ
事件起於中國社群媒體流傳的檢舉影片，畫面顯示白菜採收後被逐顆浸入不明液體再裝車。當地部門介入後，確認部分業者確實使用甲醛處理白菜。
因韓國飲食大量使用白菜與泡菜，且進口泡菜約99%來自中國，相關風險牽動食安與市場供應。因此韓國自24日起加強進口檢查，並在通關階段增加3次甲醛檢測。
日本農林水產省與厚生勞動省正向中國政府確認相關白菜的流通與出口情況，持續蒐集必要資訊。到目前為止，日方表示尚未確認這批白菜有輸入日本。
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