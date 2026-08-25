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龍捲風襲擊法國西南部村莊致39傷 約300棟房屋受損

中央社巴黎25日綜合外電報導
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法國西南部奧德省（Aude）一座村莊昨天深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損。（路...
法國西南部奧德省（Aude）一座村莊昨天深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損。（路透）

法國西南部奧德省（Aude）一座村莊昨天深夜遭龍捲風襲擊，造成多棟民宅受損、39人受傷，當局形容，這是一次罕見且令人痛苦難忘的事件。

路透社報導，官員表示，遇襲的波馬村（Pomas）有2人傷勢嚴重，約300棟房屋受損。目前全村居民已被撤離，當局正在檢查住家是否仍適合居住。

未提供姓氏的波馬村居民塞維琳（Severine）今天站在已被龍捲風夷平的住家前，對BFM電視台（BFMTV）表示：「那一刻就像死神降臨一樣。」

她說自己的家人在災難來襲時擠進車內，龍捲風使車子劇烈搖晃，後來他們狂踩油門才成功逃生。

塞維琳表示：「我們只能逃，這是求生本能。」一旁的人們幫忙這個4口之家在廢墟中翻找，看看還能搶救什麼東西。

路透社查證後的社群媒體畫面也顯示，昨天深夜，附近的韋爾澤耶村（Verzeille）上空可見龍捲風盤旋，路徑上有不少住家的窗戶被吹碎。

這場龍捲風發生時，法國南部多地的天氣型態已從強烈熱浪轉為雷雨。

官員表示，今天上午，當地仍有1400個家戶停電。

法國每年可能發生數十起龍捲風，但遠低於美國每年記錄到的逾千起。根據法國國家氣象局（Meteo-France），法國龍捲風通常也較為溫和。

精華 FAQ

  • 這場龍捲風重創奧德省波馬村，造成39人受傷，其中2人傷勢較重，約300棟房屋受損，許多住家屋頂、窗戶與結構被破壞。

  • 全村居民已被撤離，當局正在逐戶檢查房屋是否仍適合居住，同時協助居民整理受損家園，並優先處理災後安全與基本生活需求。

  • 官員形容這是罕見且令人痛苦難忘的事件；法國每年雖有數十起龍捲風，但通常比美國溫和，且這次發生在熱浪轉為雷雨的天氣變化期間。

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