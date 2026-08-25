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美祭新制裁切經濟命脈 伊朗民眾憂物價漲、加油站排長龍

中央社德黑蘭25日綜合外電報導
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在美國宣布新一波制裁試圖迫使伊朗屈服後，伊朗首都德黑蘭加油站今天大排長龍。（美聯...
在美國宣布新一波制裁試圖迫使伊朗屈服後，伊朗首都德黑蘭加油站今天大排長龍。（美聯社）

在美國宣布新一波制裁試圖迫使伊朗屈服後，伊朗首都德黑蘭加油站今天大排長龍。民眾擔心美方制裁將進一步推升物價、加劇生活壓力，甚至可能再度引發示威。

法新社報導，美國對伊朗的戰爭已持續6個月，在軍事上已陷入僵局，且和平談判停滯，重要水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的大多數航運受阻，華府轉而以經濟手段施壓。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天公布旨在讓伊朗「經濟窒息」的計畫，並稱其「目標是切斷維繫這個暴政政權的所有經濟命脈」。

伊朗領導人雖對美方強硬言論不予理會，且伊朗已經歷數十年制裁，但首都德黑蘭部分居民仍擔心，自己將受到制裁衝擊。

55歲房仲業者亞茲迪安（Mehdi Yazdian）呼籲當局穩定物價，並稱：「制裁勢將影響民眾生活，無論經濟條件好壞，大家都受到傷害。」

伊朗在戰爭爆發前就已飽受高通膨困擾，並因此引發反政府示威運動，抗議活動在今年1月達到高峰。伊朗當局鎮壓這場示威運動，外國人權團體表示，有數千人在鎮壓中喪生。

當地45歲英語教師法拉哈尼（Kia Farahani）說，類似動盪可能再次發生。

他表示：「我個人完全不害怕戰爭，因為這是我們的土地。但我認為，這場戰爭將更偏向經濟層面，民眾會承受很大壓力，可能再次爆發示威。」

精華 FAQ

  • 美國財政部長表示，這項計畫的目標是讓伊朗「經濟窒息」，並切斷維繫政權的各種經濟命脈，藉由施壓迫使伊朗屈服。

  • 不少居民擔心制裁會推升物價、加重生活壓力，連加油與日常開銷都可能更困難，因此今天德黑蘭加油站也出現大排長龍情況。

  • 因為伊朗本就面臨高通膨與戰爭壓力，先前反政府示威曾在今年1月達到高峰；受訪者認為經濟衝擊若再加劇，民眾可能再次上街抗議。

伊朗 加油站 貝森特

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