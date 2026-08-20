德國酷熱今夏已奪1.4萬條人命 刷新2018年紀錄

德國遭遇熱浪侵襲長期乾旱，賓根（Bingen）附近的萊茵河露出河床。（路透）

歐洲多國遭遇熱浪 侵襲之際，德國 政府統計資料顯示，今夏全國記錄到的高溫相關死亡數達到1萬4000人，刷新2018年締造的紀錄。

法新社報導，隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）統計，截至6月底的1週記錄到約9600件高溫相關死亡案例，當時溫度超過攝氏40度。當局表示75歲以上長者占最大宗。

熱浪與乾旱造成歐洲今夏出現破紀錄高溫，使受創最深的國家高溫相關死亡人數激增。

西班牙公衛機構6月1日以來獲報近4500件高溫相關死亡案例；法國衛生部門在同一時期記錄到的超額死亡數超過7300人。

據報告，「以熱中暑的部分案例來說，人體暴露在高溫環境下將直接致死，獲報案例中多數死因是高溫與既有身體疾病互相影響造成。因此，死亡證明書通常不會註明高溫為死因，需透過統計方法估算高溫相關死亡的實際人數」。

該報告回顧過去幾年數據指出，2018年德國記錄到8900件高溫相關死亡案例，其餘如2016年等年份降至2000件或更少，「這些差異歸因於熱浪強度不一」。

今夏極端高溫與乾旱重創德國，引發森林野火、農作物歉收以及主要河流水位降低，連帶影響河流航運。