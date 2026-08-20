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德國酷熱今夏已奪1.4萬條人命 刷新2018年紀錄

中央社法蘭克福20日綜合外電報導
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德國遭遇熱浪侵襲長期乾旱，賓根（Bingen）附近的萊茵河露出河床。（路透）
德國遭遇熱浪侵襲長期乾旱，賓根（Bingen）附近的萊茵河露出河床。（路透）

歐洲多國遭遇熱浪侵襲之際，德國政府統計資料顯示，今夏全國記錄到的高溫相關死亡數達到1萬4000人，刷新2018年締造的紀錄。

法新社報導，隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）統計，截至6月底的1週記錄到約9600件高溫相關死亡案例，當時溫度超過攝氏40度。當局表示75歲以上長者占最大宗。

熱浪與乾旱造成歐洲今夏出現破紀錄高溫，使受創最深的國家高溫相關死亡人數激增。

西班牙公衛機構6月1日以來獲報近4500件高溫相關死亡案例；法國衛生部門在同一時期記錄到的超額死亡數超過7300人。

據報告，「以熱中暑的部分案例來說，人體暴露在高溫環境下將直接致死，獲報案例中多數死因是高溫與既有身體疾病互相影響造成。因此，死亡證明書通常不會註明高溫為死因，需透過統計方法估算高溫相關死亡的實際人數」。

該報告回顧過去幾年數據指出，2018年德國記錄到8900件高溫相關死亡案例，其餘如2016年等年份降至2000件或更少，「這些差異歸因於熱浪強度不一」。

今夏極端高溫與乾旱重創德國，引發森林野火、農作物歉收以及主要河流水位降低，連帶影響河流航運。

精華 FAQ

  • 根據德國政府統計，今夏全國高溫相關死亡達1萬4000人，已超越2018年紀錄，成為近年最嚴重的一次熱浪死亡事件。

  • 羅伯特‧科赫研究所指出，75歲以上長者占最大宗。多數案例並非單純中暑，而是高溫與原有疾病互相作用，進而提高死亡風險。

  • 西班牙自6月1日以來通報近4500件高溫相關死亡，法國同期間超額死亡超過7300人。熱浪與乾旱也造成森林野火、歉收與河川航運受阻。

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