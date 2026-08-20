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南韓軍方：北韓射10多枚短程彈道飛彈 持續嚴密監測

中央社首爾20日綜合外電報導
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南韓民眾觀看電視螢幕上的新聞報導。北韓20日朝東海方向發射多枚彈道飛彈。(歐新社...
南韓民眾觀看電視螢幕上的新聞報導。北韓20日朝東海方向發射多枚彈道飛彈。(歐新社)

美國總統川普最近向平壤當局遞出橄欖枝，表達與北韓領導人金正恩會面的意願，北韓今天仍向朝鮮半島東部海域發射約10多枚短程彈道飛彈

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，當地時間下午5時左右偵測到北韓從平壤一帶發射約10多枚短程彈道飛彈，並表示目前正與美國合作進一步分析相關情況。南韓軍方還表示，北韓這些飛彈射程約300公里。

合同參謀本部表示，南韓軍方已加強監視與戒備，以防北韓可能的追加發射，同時與美國、日本密切共享相關資訊，維持嚴密防衛態勢。

合同參謀本部指出：「在堅固的韓美聯合防衛姿態下，我軍正密切監視北韓的各種活動，同時維持能夠壓倒性回應任何挑釁的能力與準備。」

北韓這次發射飛彈行動，發生在川普表達希望與金正恩恢復對話之後。川普曾於2018年及2019年的第一任期內與金正恩會面3次。

兩人2019年河內會談未達成協議後，核子談判便陷入停滯。

川普本週稍早在社群媒體發文釋出善意，表示他已指示五角大廈縮減與韓國舉行的軍事演習，因為他認為這些演習可能向平壤傳遞「不恰當且具敵意」的訊息。

韓美雙方昨天宣布，目前進行中的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習將縮短一半時程，於21日提前結束這項年度演習。（編譯：劉淑琴）1150820

精華 FAQ

  • 南韓合同參謀本部表示，北韓約在下午5時從平壤一帶發射10多枚短程彈道飛彈，飛彈射程約300公里，相關情況正與美國進一步分析。

  • 南韓軍方已加強監視與戒備，防範北韓可能追加發射，同時與美國、日本密切共享資訊，並強調在韓美聯合防衛姿態下維持充分回應能力。

  • 此次發射發生在川普表達希望與金正恩恢復對話之後。川普也曾要求縮減韓美軍演，認為演習可能傳遞敵意訊息，雙方互動因此再受關注。

北韓 南韓 彈道飛彈

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