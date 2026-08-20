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歐盟課徵低價包裹關稅 這國自中國進口量大減

中央社維爾紐斯20日專電
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歐盟7月起對低價電商包裹開徵關稅，立陶宛物流業者表示，來自中國等非歐盟國家的小額...
歐盟7月起對低價電商包裹開徵關稅，立陶宛物流業者表示，來自中國等非歐盟國家的小額包裹量明顯下滑。圖為立陶宛常見的自助包裹站。（中央社）

歐盟7月起對低價電商包裹開徵關稅，立陶宛物流業者表示，來自中國等非歐盟國家的小額包裹量明顯下滑，部分業者指出減幅最高達7成。不過官方與業者均認為，目前仍難判斷是否為長期趨勢。

歐盟自7月1日起，針對透過Shein、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等平台購買、價值低於150歐元（約新台幣5500元）的進口商品，加徵3歐元（約新台幣110元）關稅，結束過去免稅待遇。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）今天報導，立陶宛物流業者已感受到衝擊。隸屬法國Geopost集團的DPD立陶宛表示，7月以來包裹量減少約70%；立陶宛郵政指出，來自第3國的進口包裹減少約30%。另一家立陶宛物流公司Omniva也表示，直接自亞洲寄送的貨量下滑。

不過，立陶宛海關指出，7月為制度上路初期的過渡期，零售商與消費者仍在調整，單月數據尚不足以下定論。

據報導，官方數據顯示，7月自中國申報進口包裹約7200件，較2025年同期的44萬1300件大幅減少，所有國家低價包裹申報量也降至約4萬1100件。中國包裹占比由今年1月的91%降至7月的18%。

不過業者指出，包裹量減少未必代表需求下降。部分賣家已改採將貨物批量運至歐洲倉庫後再分配送達，以降低關稅影響。

LRT報導，物流業者分析，新措施也可能改變消費行為，包括減少衝動購物、改為集中採購，以分攤成本。同時，消費者更傾向比較含運費在內的最終價格，評估跨境購物是否划算。

歐盟推動此項措施，旨在因應低價進口商品快速增加，特別是來自中國的商品。歐盟指出，取消免稅有助提升與本地零售商的公平競爭，並降低潛在的安全與環境風險。

報導數據顯示，去年進入歐盟的低價包裹接近60億件，多數來自中國。歐盟並計劃自11月起要求小額包裹強制提供商品資訊，以強化監管。（編輯：張芷瑄）1150820

精華 FAQ

  • 歐盟自7月1日起，對價值低於150歐元的進口電商商品加徵3歐元關稅，結束原本免稅待遇，適用於Shein、Temu與速賣通等平台。

  • DPD立陶宛表示7月包裹量約減少70%，立陶宛郵政稱來自第3國的進口包裹減少約30%，Omniva也指出直接自亞洲寄送的貨量明顯下滑。

  • 官方認為7月仍屬新制過渡期，單月數據不足下定論；業者則指出，減量不一定代表需求下降，部分賣家已改採歐洲倉批量配送來降低關稅影響。

歐盟 關稅 Shein

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