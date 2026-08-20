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南韓總統李在明 會見中國外長王毅

新華社首爾20日電
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韓國總統李在明(右)在首爾青瓦台會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。(新華社)
韓國總統李在明(右)在首爾青瓦台會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。(新華社)

韓國總統李在明20日在首爾青瓦台會見中共中央政治局委員、外交部長王毅

李在明表示，今年1月訪華時得到習近平主席熱情接待，請轉達對習近平主席的感謝和誠摯問候。很高興看到當前韓中關係正在快速改善和發展。兩國經貿合作增長勢頭強勁，今年國民互訪有望突破1千萬人次，韓國民眾對華認知不斷改善，對同中國加強全面合作充滿期待。當前國際形勢下，韓中兩國在經貿、安全等領域都相互需要，韓中加強戰略合作，符合兩國根本利益，對維護地區和平穩定也很重要。韓中應該成為相互依賴、互惠互補的伙伴。期待今年11月赴深圳參加亞太經合組織領導人非正式會議，以此為重要契機，同中方一道推動韓中戰略合作伙伴關係向更高水平發展。

王毅轉達習近平主席對李在明的問候，表示李在明就任後作出正確抉擇，推動中韓關係回到正常軌道。中韓元首在兩個多月內實現互訪，為兩國關係改善發展提供了重要政治保障，也為未來前景作出戰略指引。今年以來中韓關係全面恢復並取得積極進展的事實證明，理性務實積極的對華政策完全符合韓國的利益和時代發展的潮流。中國是世界上維護和平的重要力量，一貫主張國際地區衝突通過對話政治解決；中國也是世界上突出的穩定因素，為世界提供了寶貴的確定性；中國更將成為世界上的最大市場，願同各國尤其是鄰國分享發展機遇。擁抱中國就是擁抱未來，和中國同行就是和機遇同行。希望韓方堅定奉行對華友好政策，以明年中韓建交35周年為契機，推動中韓戰略合作伙伴關係取得更大進展，為促進兩國發展和地區和平繁榮作出貢獻。當前全球經濟碎片化加劇，貿易保護主義抬頭，中韓應發揮表率作用，盡快完成自由貿易協定第二階段談判，以實際行動促進地區經濟一體化，推動普惠包容的經濟全球化。

訪問期間，王毅同韓國外長趙顯舉行會談，並與韓國國家安保室長魏聖洛進行了戰略對話。

精華 FAQ

  • 李在明感謝習近平今年1月訪華時的熱情接待，並請王毅轉達誠摯問候。他肯定韓中關係正快速改善，認為兩國在經貿與安全上彼此需要，並期待藉11月赴深圳出席APEC，推動雙邊戰略合作更上層樓。

  • 王毅表示，李在明就任後推動中韓關係回到正常軌道，兩國元首在短時間內互訪，為關係改善提供重要政治保障。他認為理性務實的對華政策符合韓國利益，並希望韓方堅持友中方向，深化戰略合作。

  • 訪問期間，王毅還與韓國外長趙顯舉行會談，並同國家安保室長魏聖洛進行戰略對話。相關互動顯示中韓正透過多層級溝通，推動政治互信、經貿合作與地區穩定同步前進。

王毅 李在明 習近平

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