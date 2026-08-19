批強權施壓法治 國際刑事法院日籍院長遭美制裁、俄通緝

國際刑事法院院長赤根智子上月在大阪出席活動。（路透）

美國總統川普 政府18日再度向國際刑事法院（ICC）「開刀」，宣布將日本籍ICC院長赤根智子及另一名ICC高階官員列入制裁名單。美國去年6月宣布制裁4名ICC法官，如今直接指向ICC最高負責人，也讓赤根過去對「強權施壓法治」的警告再次受到關注。

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）聲明宣布，將赤根智子及塞內加爾籍國際刑事法院高級審判律師塞耶（Abdoulaye Seye）列入制裁對象，指控兩人直接參與ICC針對「未接受ICC管轄權國家」官員進行調查、逮捕、拘留或起訴的行動，批評ICC濫用權力、侵犯美國及其盟友的國家主權。

ICC則反批美國的行動損害「法治」，並警告針對司法人員的威脅將危及國際法律秩序。

朝日新聞報導，這次制裁背後依據是川普2025年2月簽署的行政命令，相關措施包括禁止遭制裁者及其家屬入境美國、凍結其在美國境內的資產，並禁止與遭制裁者進行經濟交易。

由於美元及美國金融機構在全球金融體系占有核心地位，影響也可能超出美國境內。遭制裁者可能連信用卡都沒辦法用，也沒辦法繼續使用美國企業提供的各種服務，因為如果與遭制裁人士進行交易，這些企業將面臨罰款。

一名去年遭制裁的法官就表示，被美國亞馬遜（Amazon）的電子書閱讀器Kindle，以及Uber等服務封鎖。

4名ICC法官遭美制裁 赤根憶同僚含淚訴「屈辱」

赤根此次遭制裁前，美國對ICC的施壓已持續升高。2025年6月5日，美國以「參與針對以色列及美國的不當且毫無根據的行動」為由，對4名ICC法官實施制裁。

赤根接受「週刊文春」訪問時回憶，當時她人在德國出差，不過事前已經收到可能出現新一波制裁的消息，因此美方宣布後，她立即發表譴責聲明。返回ICC所在地海牙後，她召開緊急法官會議，逐一聽取遭制裁法官的說法。

其中一名法官表示，「我們是為了完成自己的使命才在這裡工作。沒想到卻因為履行這份工作而遭遇這種事情，我真正切身體會到，所謂對司法的干預究竟是怎麼一回事。」

這名法官含淚表示，「在美國的經濟制裁名單上，我的名字竟然和恐怖分子、毒販並列。這是多麼屈辱的一件事。」

赤根回憶，包括自己在內的其他法官，也一邊拭淚，一邊聽著對方訴說。

遭制裁的4名法官中，有2人曾在2020年批准針對阿富汗衝突中涉嫌戰爭罪嫌展開調查。ICC檢察官辦公室將塔利班領導人及「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）列為主要調查對象，但美國一直擔憂調查可能波及美軍、中央情報局（CIA）相關人員。

另外2名遭制裁法官，則曾參與針對加薩地區涉嫌戰爭罪等問題，向以色列總理納坦雅胡等人發布逮捕令。

赤根受訪時表示，「值得注意的是，遭到制裁的法官分別來自烏干達、秘魯、貝南和斯洛維尼亞，而且全部都是女性。當初向納坦雅胡發出逮捕令的法官共有3人，但只有2人遭到制裁，另一名來自已開發國家的男法官未被列入制裁對象。」

她表示，這顯然是一種選擇性的做法，甚至像是在刻意製造已開發國家與其他國家之間的分裂。

赤根：不向政治壓力低頭 理所當然

赤根面對強權壓力並非第一次。

2023年7月，尚未擔任ICC院長的赤根遭俄羅斯列入通緝名單。她回憶，當時正好休假返回日本，是從電視突然插播「俄羅斯通緝ICC日本籍法官」快訊，才從新聞上得知自己被通緝。

此前，ICC以涉嫌戰爭罪為由，對俄羅斯總統普亭及俄羅斯兒童權利專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令，赤根正是參與決定的法官之一。普亭被指涉嫌將兒童從烏克蘭非法帶往俄羅斯。

她坦言，當時可以預見，一旦對普亭發布逮捕令可能面臨政治壓力，但強調「我們所做的始終只是依據法律作出判斷。」

被問到遭俄羅斯通緝是否感到害怕時，赤根甚至曾說，「法官即使死了一個，也隨時有人可以替代。」她後來解釋，這並非刻意展現覺悟，而是認為法官本來就有責任處理被分配的案件，「不向政治壓力低頭，是理所當然的事情。」

ICC沒有自己的警察 執行逮捕令仰賴各國

ICC於2002年正式成立，日本2007年加入，是唯一一個負責追究犯下戰爭罪、危害人類罪等重大國際犯罪個人責任的常設國際刑事法院。ICC處理的「核心罪行」（Core Crimes）限於4類，包括種族滅絕罪、危害人類罪、戰爭罪及侵略罪。

ICC內部雖設有檢察官辦公室，但法院與檢察官辦公室彼此獨立。檢察官負責調查並蒐集證據及資訊，再由預審庭法官審查。只有在法官確認存在「足以相信犯罪嫌疑成立的合理根據」後，才會發出逮捕令。

不過，ICC沒有自己的警察，也沒有能夠強制執行逮捕令的機關。因此，要拘捕遭ICC通緝的人物，必須依賴各國合作。締約國原則上有義務在遭ICC發布逮捕令的人進入其境內後，將其拘捕，並移交給ICC。

赤根指出，2025年3月逮捕在任內反毒戰爭中涉犯危害人類罪的菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），就是在菲律賓當局協助下進行。

赤根遭美制裁 「法治」面臨現實考驗

目前ICC共有125個締約國，約占聯合國193個會員國的三分之二。不過，美國、中國及俄羅斯等聯合國安理會常任理事國並未加入。這次美國直接制裁赤根，使ICC與川普政府的對立再升高一個層級。

今年1月，赤根接受「朝日新聞」訪問時曾提出警告，如果「由某個有力量的人來實現正義比較好」的想法逐漸蔓延，她擔心會出現「根本不需要法治」的論調。

她當時說，自己真正擔心的是，當這種議論出現時，包括日本在內的全世界各國，是否仍會站出來明確表示「這樣是不行的。」

如今，隨著赤根自己成為美國制裁對象，全世界是否會挺身捍衛「法治」，成為擺在眼前的現實問題。