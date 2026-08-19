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熱點問答╱阿聯和伊朗怎麼鬧僵了？

新華社北京8月19日電
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過去一周，阿聯阿布達比國家石油公司至少3艘船在透過荷姆茲海峽時遭襲。（路透檔案照...
過去一周，阿聯阿布達比國家石油公司至少3艘船在透過荷姆茲海峽時遭襲。（路透檔案照）

阿拉伯聯合大公國外交部19日凌晨宣布，鑑於地區局勢持續升級破壞了地區和國際和平與安全，阿聯決定暫停與伊朗的一切貿易、商業往來和金融交易，恢復時間另行通知。阿聯為何作此決定？兩國關係緣何脆弱？接下來局勢如何發展？

阿聯為何作此決定

按阿聯方面的說法，阿聯此舉的直接導火線是遭伊朗方面「斷然否認」的飛彈襲擊。在阿聯作出這一決定前數小時，阿聯國防部發表聲明，稱監測到兩枚從伊朗發射的彈道飛彈，阿方「已處於高度戒備」。阿方一開始認為飛彈目標是阿聯，但後來改口稱，飛彈目標是海上航行船隻，並稱兩枚飛彈均落入海中。

媒體注意到，與阿聯有關的油輪近期在荷姆茲海峽多次遭襲，阿聯將矛頭直指伊朗。僅過去一周，阿聯阿布達比國家石油公司（ADNOC）至少3艘船在透過荷姆茲海峽時遭襲。阿聯外交部14日凌晨發表聲明說，伊朗的襲擊對地區穩定、民眾安全以及全球能源安全造成威脅。

今年2月，美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，阿聯成為伊朗在波斯灣地區報復性打擊的重點目標。伊朗的打擊並不局限於美軍基地等軍事目標，而是直接對準阿聯的經濟命脈，包括能源設施、金融中心和關鍵工業區。阿聯國防部5月的數據顯示，阿聯防空系統在戰事期間累計攔截551枚彈道飛彈、29枚巡弋飛彈和2263架無人機。

近期，美國在伊朗問題上陷入「打不動也談不了」的被動局面，轉而寄望透過經濟施壓手段迫使伊朗屈服。一些分析人士認為，阿聯此舉事實上配合了美國對伊朗的「經濟扼殺」。美國黑曜石風險諮詢公司（Obsidian Risk Advisory）執行長埃里克森（Brett Erikson）說，作為伊朗第二大貿易夥伴，阿聯此舉發生在美國佈局對伊朗實施「前所未見的經濟孤立」之際。「這兩件事時間點如此巧合，實在令人無法無視。」

兩國關係緣何脆弱

伊朗外交部19日「斷然否認」伊朗向阿聯發射飛彈，並強調，「考慮到美國和以色列持續針對地區和平與安全採取惡意行動，特別是其多次進行『假旗行動』（false flag operation）的歷史，當前局勢存在複雜性」，地區國家應避免對伊朗提出毫無根據的指控。

歷史上，阿聯與伊朗就存在領土爭端、教派分歧等矛盾。2020年，阿聯與以色列在美國斡旋下同意實現關係全面正常化。伊朗將此舉視為阿聯倒向了敵對陣營，曾公開表示阿聯犯了「戰略錯誤」，做出了「愚蠢行為」。

多家美國媒體報導稱，美以伊戰事期間，阿聯與以色列的軍事和情報合作進一步加強。以色列總理辦公室今年5月公開表示，以總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在戰事期間曾祕密訪問阿聯，不過阿聯外交部隨即予以否認。同在5月，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）稱，以色列已在阿聯部署「鐵穹」防空系統及相關操作人員。

美以伊戰事爆發後，阿聯被爆也曾參戰，但阿聯均予以否認。美國《華爾街日報》5月援引多名知情人士的話報導稱，阿聯在戰事期間對伊朗發動數十次軍事打擊，其中4月初對伊朗一座煉油廠的襲擊引發大火，導致該煉油廠喪失大部分產能。按照多家西方媒體的說法，在波斯灣國家中，阿聯對伊朗持最強硬立場。

今年6月，美伊諒解備忘錄簽署後，阿聯和伊朗緊張關係有所緩和。美國彭博社當月援引消息人士的話報導說，阿聯和伊朗的國家安全高級官員舉行面對面會談，這標誌著雙方關係顯著轉變。6月下旬，兩國外長通電話，就地區局勢交換意見。今年7月，伊朗首都德黑蘭至阿聯杜拜的航班恢復營運。阿聯還一度被爆同意解封數十億美元伊朗資金，但阿聯稱這些報導「純屬捏造」。

局勢將如何發展

阿聯是伊朗的重要貿易夥伴。世界貿易組織（WTO）的數據顯示，2024年，伊朗從阿聯的進口額超210億美元，對阿聯的出口額超71億美元。

阿聯外交部在宣布暫停與伊朗的一切貿易金融往來的聲明中，「駁斥了有關阿聯與伊朗經濟關係狀況的指控」，並強調阿聯「將繼續致力於維護國際金融體系的完整性」。

卡達半島電視台援引美國前助理國務卿金米特（Mark Kimmitt）解讀說，阿聯是伊朗最大的進口來源國，伊朗約三分之一進口商品需要從杜拜轉運，杜拜作為金融中心長期以來為伊朗提供了規避國際制裁的管道。「在許多方面，阿聯實施禁運可能比美國自4月中旬以來對伊朗港口實施的海上封鎖更具威力。」

美國財政部前制裁事務官員馬利基（Miad Maleki）持類似看法。他在社群媒體上寫道，阿聯此舉如果付諸實施，「將可能是這場戰事中對伊朗影響最為深遠的經濟行動，其重要性甚至可能超過美國的制裁」。

一些分析人士認為，伊朗可能將阿聯此舉視為接近戰爭行為。目前，伊朗方面尚未宣布針對阿聯的反制措施。伊朗武裝部隊總參謀長阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）19日警告地區國家，任何向美軍提供的支持都將等同於參與針對伊朗的軍事行動。

精華 FAQ

  • 阿聯稱直接導火線是疑似由伊朗發射的飛彈襲擊，以及荷姆茲海峽附近油輪屢遭攻擊。阿方認為這些事件威脅地區穩定、民眾安全與全球能源安全，因此採取強硬回應。

  • 兩國歷來存在領土爭端、教派分歧與安全疑慮，阿聯又與以色列正常化，讓伊朗視其為敵對陣營。近年戰事中雙方互不信任加深，雖曾短暫緩和，但基礎仍很脆弱。

  • 阿聯是伊朗重要貿易夥伴，杜拜更是伊朗進口與轉運、規避制裁的重要管道。若禁令落實，伊朗將面臨進口受阻、金融通道受限，經濟壓力可能甚至超過部分美國制裁效果。

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