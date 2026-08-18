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美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

新華社華盛頓8月18日電
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赤根智子檔案照。（美聯社）
赤根智子檔案照。（美聯社）

國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日發表聲明稱，美國當天對國際刑事法院（ICC）院長、日本籍的赤根智子等兩名國際刑事法院官員實施制裁。

根據聲明，另一名遭制裁的是國際刑事法院高級出庭律師、塞內加爾籍的塞耶（Abdoulaye Seye）。聲明稱，這兩人「直接參與了國際刑事法院針對那些未同意接受其管轄的國家的官員所進行的調查、逮捕、拘留或起訴行動」。

7月13日，美國國務院宣布發起一項由多個政府部門參與的行動，以「系統性削弱國際刑事法院運作能力」，使其無法對美國軍人或政府官員採取行動，並防止其以其他方式「威脅美國主權」。魯比歐當天在社群媒體發表影片聲明稱，國際刑事法院及其盟友正對美國發動一場戰爭，這場戰爭「動用法規、條約以及所謂『國際法』的強制力」，危及美國「政治和法律體系的方方面面」。

近年來，美方以國際刑事法院調查美方人員以及對以色列總理和前防長發出逮捕令為由，多次宣布制裁國際刑事法院法官和檢察官。今年6月24日，國際刑事法院3名女法官向美國紐約聯邦法院起訴美國總統川普（Donald Trump）及其政府，指控此前對她們實施的制裁措施非法。美國司法部7月2日發表聲明稱，時任美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）已致信赤根智子，拒絕承認國際刑事法院對美國人有司法管轄權。

精華 FAQ

  • 國務卿魯比歐表示，美國18日制裁國際刑事法院院長、日本籍的赤根智子，以及高級出庭律師、塞內加爾籍的塞耶。美方稱兩人涉及ICC相關執法行動。

  • 聲明指出，兩人直接參與ICC對未同意接受其管轄國家的官員所進行的調查、逮捕、拘留或起訴。美方因此認為其行為損及美國主權與安全利益。

  • 這是美國近月持續打擊ICC的一環。7月13日國務院已啟動多部門行動，要系統性削弱ICC運作能力，防止其對美國軍人或官員採取行動。

日本 國務院 魯比歐

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