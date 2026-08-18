夏奇拉驚喜造訪哥倫比亞強震災區 霸氣承諾重建10學校

哥倫比亞巨星夏奇拉（Shakira）。（歐新社）

據紐約郵報報導，哥倫比亞 巨星夏奇拉（Shakira）周一宣布，在哥倫比亞上周發生一場造成數百人死亡的毀滅性地震 後，她將協助重建至少10所學校，並修復位於重災區偏遠地帶的一所當地大學。這場地震波及哥倫比亞西部數千個教育場所。

這位以「Hips Don’t Lie」聞名全球的歌手，在突然造訪哥倫比亞喬科省（Chocó）首府基布多（Quibdó）時作出這項承諾。她走訪受損學校，與學生擁抱並合影留念。

夏奇拉告訴記者，「最令我擔心的是，緊急狀況結束後，學校卻沒有被重建。孩子們每少上一天學，就代表他們失去一天追尋未來的機會。」

此次訪問期間，夏奇拉由霍華德巴菲特（Howard Buffett）陪同。身為億萬富豪慈善家巴菲特（Warren Buffett）的兒子，霍華德長期投入哥倫比亞慈善工作，過去也曾協助夏奇拉在當地興建學校。

霍華德・G・巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）將與夏奇拉創立的「赤腳基金會」（Fundación Pies Descalzos）合作，負責重建這10所學校。

霍華德在訪問期間表示，「她打電話給我，我就會來。」

夏奇拉也告訴記者，她計畫投入自己的「個人力量」，協助重建喬科省一所當地科技大學。此外，FIFA全球公民教育基金（FIFA Global Citizen Education Fund）與Live Nation分別承諾捐款50萬美元，拉丁美洲與加勒比海開發銀行（CAF）則承諾捐款25萬美元，用於重建學校，協助孩子們重返校園。

當局表示，8月10日發生的7.4級地震席捲哥倫比亞西部廣大地區，造成至少287人死亡，並摧毀超過26,000棟住宅。政府表示，目前仍有194人失蹤；不過，其他由民間建立的資料庫顯示，失蹤人數可能超過4100人。

震央位於喬科省，這裡也是哥倫比亞最貧困的地區之一。根據該省政府周一公布的最新報告，至少3100棟房屋遭到摧毀，超過265個教育場所受到影響。

夏奇拉在哥倫比亞新聞媒體La FM發布於X的影片中表示，「這是一個我深愛的地方，是我曾經看著我們的學生在教室裡成長的地方。」

她表示，自己的基金會長期致力於改善哥倫比亞年輕人的教育機會，至今已在喬科省投入22年，並在當地營運兩所學校，已有數百名學生從中畢業。

她說，「我真的很希望看到這裡重新站起來。」

由於喬科省交通與通訊條件有限，援助組織目前仍難以全面評估當地災情。

這個面積約相當於瑞士的省份，與哥倫比亞其他地區之間僅有少數道路相連，當地城鎮與村莊大多仰賴河流及未鋪設道路往來。

根據哥倫比亞政府去年公布的數據，喬科省約有60萬名居民，多數生活在貧困之中。當地人口主要由原住民族群與非裔哥倫比亞社群組成。

49歲的夏奇拉在參觀基布多一所大型高中時表示，「我們沒有辦法消除這麼多人的痛苦，也沒有什麼魔法般的解決方案。」

她說，「但我們可以承諾留在這裡，與喬科省人民站在一起，不會像歷史上那樣再次拋棄喬科省。直到每一位哥倫比亞人、每一位來自喬科省的人，都能回到他們應得的正常生活；直到所有孩子都能回到學校，去追尋他們應得的未來。」

這位以「Whenever， Wherever」、「La Tortura」等熱門歌曲聞名的葛萊美獎得主，也是2026年FIFA世界盃主題曲「Dai Dai」的演唱者，長期致力於推動教育普及與發展。

她最近才在7月舉行的世界盃決賽中擔任中場表演嘉賓；今年5月，她也曾在巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）登台演出，吸引約200萬人到場。

今年6月委內瑞拉發生兩起地震後，夏奇拉也曾宣布，FIFA 全球公民教育基金將捐款50萬美元，協助當地教育復原工作。

她周一的宣布，是近期眾多知名哥倫比亞人及其他拉丁美洲藝人承諾協助哥倫比亞與委內瑞拉災後重建的最新行動之一。

周日，馬克安東尼（Marc Anthony）、查揚（Chayanne）以及數十位其他藝人，在邁阿密參加慈善演唱會及現場募款活動，為兩國的地震救援工作籌款。

哥倫比亞歌手卡羅爾・G（Karol G）則承諾，在上周末於洛杉磯SoFi Stadium連續三晚演出期間，將以等額配捐方式回應粉絲捐給她所創辦的Con Cora Foundation的款項。

她也將於本周日在波哥大舉行的慈善演唱會中登台，與馬盧瑪（Maluma）、塞巴斯蒂安・亞特拉（Sebastián Yatra）及其他藝人一同演出。