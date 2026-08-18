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日執政聯盟「唱雙簧」挑戰「非核三原則」

新華社東京8月18日電
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日本首相高市早苗日前出席在廣島原爆81周年和平紀念儀式，致詞表示「目前」堅持「非...
日本首相高市早苗日前出席在廣島原爆81周年和平紀念儀式，致詞表示「目前」堅持「非核三原則」。(歐新社)

日本《每日新聞》18日晚間披露，日本首相官邸曾要求執政黨自民黨的執政夥伴日本維新會，在重新審視「非核三原則」的問題上「更進一步」。

「非核三原則」指「不擁有、不製造、不引進核武器」。今年6月，日本維新會就年底修訂「安保三文件」向日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）提交建議案，其中就「非核三原則」的「不引進」一項表示，「應進行現實性探討」。

報導稱，維新會相關人士透露內幕說：「自民黨受制於各種包袱，有些必要的話說不出口。首相官邸對我們提出要求：『希望你們更進一步』。」

報導還稱，在上述建議案中，關於重新審視「非核三原則」，還提及：「為了提高美國延伸核威懾的有效性，應與美國協商，並採取必要措施」。

據披露，在建議案提交前，包括維新會共同代表藤田文武（Fumitake Fujita）在內的該黨多名高層，以及日本防衛省前高官島田和久（Kazuhisa Shimada）、前陸上幕僚長岩田清文（Kiyofumi Iwata），秘密討論建議案措辭。建議案幾乎原封不動地採納了島田的意見。

《每日新聞》報導稱，重新審視「非核三原則」的討論之所以浮出水面，其背景之一，是美國正在推進海基核巡弋飛彈的開發計畫。該飛彈射程估計約為2000至2500公里，預計將於2032年之後部署。搭載該飛彈的潛艦可能會在日本周邊海域活動，並在駐日美軍橫須賀基地停靠。

高市在出任首相前就已表現出修改「不引進」的意願。《每日新聞》披露，維新會高層說，在彙總建議案時，「一直與首相身邊的人保持密切溝通」。這些人包括內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara），以及負責安保政策的首相輔佐官尾上定正（Sadamasa Oue）等。

精華 FAQ

  • 報導指出，首相官邸希望執政夥伴維新會在重新審視「非核三原則」時提出更明確主張，以配合年底修訂安保三文件的政策方向。

  • 建議案主張對「不引進」核武一項進行現實性探討，並提到應與美國協商，採取必要措施，以提高延伸核威懾的有效性。

  • 除了維新會與官邸的密切溝通外，美國正推進海基核巡弋飛彈開發，也加深日本對周邊安全與核威懾政策調整的討論。

日本 高市早苗

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