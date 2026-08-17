我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人民幣兌美元升破6.74元 創3年半新高

美伊60天停火大限到 紐時：白宮早知談不成協議

全球屢爆升學考試醜聞 AI數位化、經濟壓力肇禍？

中央社倫敦17日綜合外電報導
數百萬學生參加的醫學院入學考試爆發試題外洩，印度民眾示威抗議。（路透檔案照）
數百萬學生參加的醫學院入學考試爆發試題外洩，印度民眾示威抗議。（路透檔案照）

今年夏天在印度、墨西哥與葡萄牙都爆發與升學考試" rel="154925">升學考試有關的嚴重異常事件，引發大規模抗議，甚至動搖政府。專家指出，背後原因與人工智慧（AI）作弊、數位化及全球經濟情勢有關。

英國「衛報」（The Guardian）報導，在葡萄牙因教育部長亞歷山大（Fernando Alexandre）推動學校考試評分程序全面數位化，卻發生嚴重評分錯誤，引發家長、教師和學生抗議要求他下台，葡萄牙陷入數十年來最嚴重教育危機，現任政府也面臨重大風暴。

在墨西哥則是最高學府墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico，UNAM）今年入學考試成績異常高，掀起大規模作弊疑慮，引發學生群起抗議。學校最後宣布，約5萬8000名試生必須再考一次。

但規模和衝擊最大的事件是發生在印度。有數百萬學生參加的醫學院入學考試爆發試題外洩，10多名學生因這場考試相關因素輕生，引發來自全國各地學生參加年輕人在網路上發起的諷刺運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）帶領的大規模示威。

這場運動最後演變為全國性抗議潮，令印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府對14億人口的掌控力面臨空前挑戰，迫使教育部長辭職。

為何今年考試季氣氛似乎格外緊繃與動盪？專家分析說，這些事件的核心議題是AI作弊增多，以及學術機構加強將測驗數位化；但同時又遇上全球經濟越來越不穩定，導致升學成績的利害關係更加重要，於是便可能產生爆炸性反應。

加拿大卡加立大學（University of Calgary）沃克倫教育學院（Werklund School of Education）學術倫理專家伊頓（Sarah Eaton）博士指出，過去10年全球各地經濟情勢發生變化，當一場考試便可決定年輕人的整個未來，作弊就不再只是個人議題，而已是系統性問題。

她表示，當學生的這種絕望心理被所謂「教育黑幫」的不法商業產業看上，因而偷竊並販售考題，只令情況更加惡化。

伊頓說：「當大規模詐欺和系統性失靈同時發生，幾乎一定會導致民眾信任崩潰；且一旦崩潰，幾乎不可能再恢復。」

另一方面，目前世界各地學校正急忙應付學生使用AI的情況，包括採取禁止手段，或教導AI識別與倫理。

伊頓指出，過去一段時間，全球各地教育機構寄望用科技手段，來以低成本方式輕鬆防止大規模作弊。

但她認為，作弊是「人的問題」，過往學生學習的評分和評量也是由真人責任，不能輕易交由最新科技來取代。

精華 FAQ

  • 印度、墨西哥與葡萄牙都在今年夏天出現升學考試相關重大異常，包含試題外洩、成績異常與評分錯誤，並引發抗議、重考與政府壓力。

  • 葡萄牙因教育部推動考試評分全面數位化卻發生嚴重錯誤，導致家長、教師與學生上街抗議要求部長下台，進而演變成數十年來最嚴重的教育危機。

  • 專家指出，AI作弊增加、學校加速數位化，以及全球經濟不穩讓升學成績更關乎前途，三者疊加使考試舞弊與制度失靈更容易引爆社會抗爭。

升學考試 升學 葡萄牙

上一則

共同社揭日軍人體實驗 曾故意讓精神疾病士兵感染瘧疾

下一則

H-1B簽證2表格更新 舊版申請遭拒…今日5件事

延伸閱讀

新聞評論╱民主淪落 台灣人民不如印度「蟑螂」？

新聞評論╱民主淪落 台灣人民不如印度「蟑螂」？
線上學位灌水？學生作弊 請AI代上整堂網路課

線上學位灌水？學生作弊 請AI代上整堂網路課
與AI同行／教授設AI陷阱抓弊 學生全中招

與AI同行／教授設AI陷阱抓弊 學生全中招
印度醫學院入學考洩題 200萬人被迫重考 至少21學生自殺

印度醫學院入學考洩題 200萬人被迫重考 至少21學生自殺

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48
川普以軍演耗費高昂且對北韓釋出不當訊號為由，下令大幅縮減美韓聯合軍演。（美聯社）

川普出手了 不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

2026-08-16 19:28

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅