全球屢爆升學考試醜聞 AI數位化、經濟壓力肇禍？

數百萬學生參加的醫學院入學考試爆發試題外洩，印度民眾示威抗議。（路透檔案照）

今年夏天在印度、墨西哥與葡萄牙 都爆發與升學 考試" rel="154925">升學考試 有關的嚴重異常事件，引發大規模抗議，甚至動搖政府。專家指出，背後原因與人工智慧（AI）作弊、數位化及全球經濟情勢有關。

英國「衛報」（The Guardian）報導，在葡萄牙因教育部長亞歷山大（Fernando Alexandre）推動學校考試評分程序全面數位化，卻發生嚴重評分錯誤，引發家長、教師和學生抗議要求他下台，葡萄牙陷入數十年來最嚴重教育危機，現任政府也面臨重大風暴。

在墨西哥則是最高學府墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico，UNAM）今年入學考試成績異常高，掀起大規模作弊疑慮，引發學生群起抗議。學校最後宣布，約5萬8000名試生必須再考一次。

但規模和衝擊最大的事件是發生在印度。有數百萬學生參加的醫學院入學考試爆發試題外洩，10多名學生因這場考試相關因素輕生，引發來自全國各地學生參加年輕人在網路上發起的諷刺運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）帶領的大規模示威。

這場運動最後演變為全國性抗議潮，令印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府對14億人口的掌控力面臨空前挑戰，迫使教育部長辭職。

為何今年考試季氣氛似乎格外緊繃與動盪？專家分析說，這些事件的核心議題是AI作弊增多，以及學術機構加強將測驗數位化；但同時又遇上全球經濟越來越不穩定，導致升學成績的利害關係更加重要，於是便可能產生爆炸性反應。

加拿大卡加立大學（University of Calgary）沃克倫教育學院（Werklund School of Education）學術倫理專家伊頓（Sarah Eaton）博士指出，過去10年全球各地經濟情勢發生變化，當一場考試便可決定年輕人的整個未來，作弊就不再只是個人議題，而已是系統性問題。

她表示，當學生的這種絕望心理被所謂「教育黑幫」的不法商業產業看上，因而偷竊並販售考題，只令情況更加惡化。

伊頓說：「當大規模詐欺和系統性失靈同時發生，幾乎一定會導致民眾信任崩潰；且一旦崩潰，幾乎不可能再恢復。」

另一方面，目前世界各地學校正急忙應付學生使用AI的情況，包括採取禁止手段，或教導AI識別與倫理。

伊頓指出，過去一段時間，全球各地教育機構寄望用科技手段，來以低成本方式輕鬆防止大規模作弊。

但她認為，作弊是「人的問題」，過往學生學習的評分和評量也是由真人責任，不能輕易交由最新科技來取代。