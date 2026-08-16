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伊朗國會通過法案 接受美以等敵國媒體採訪可定罪

中央社杜拜16日綜合外電報導
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一名記者在美國、伊朗、巴基斯坦與卡達在琉森湖進行峰會時準備報導工作。(路透)
一名記者在美國、伊朗、巴基斯坦與卡達在琉森湖進行峰會時準備報導工作。(路透)

伊朗「東方報」（Shargh）報導，伊朗國會今天通過一項法案，本國民眾只要接受敵視伊朗的美國或以色列媒體及這2國出資媒體的採訪和其他形式交流，將視為犯罪行為。

路透報導，這項法案須經憲法監護委員會（Guardian Council）審查後才會生效。根據法案，伊朗人民嚴禁與這類媒體進行訪談或參與相關討論，違者可判處6個月至2年有期徒刑。

法案指出，與其他外國媒體進行訪談需先通知情報部門；未經伊朗外交部通知和取得書面許可，逕自聯繫外國大使館、外國機構辦公室或其他非伊朗機構，將面臨罰款和部分社會權利受限等懲罰。

該法案也加重伊朗民眾接受外國人士指揮或監督下，從事經濟犯罪的刑責；未經情報部門許可，禁止提供資訊給外國人，並對未列入核准清單的外國機構科學合作案加以管制。

若伊朗人民在外國情報機構指示下，提出有損伊朗國安或獨立狀態的政策或立法建議，最高可判處30年有期徒刑，交由伊朗伊斯蘭革命法院（Islamic Revolutionary Courts）審理。

伊朗將本國人與外國實體合作視為犯罪，過去已有先例。

精華 FAQ

  • 法案主要禁止伊朗民眾接受敵視伊朗的美國或以色列媒體，以及由這兩國出資的媒體採訪、討論或其他形式交流，違者可被視為犯罪並受刑罰處理。

  • 依法最重可處6個月至2年有期徒刑；若涉及未經許可與外國機構往來、提供資訊或從事受外國指揮的經濟犯罪，還可能面臨罰款、權利限制與更重刑責。

  • 法案仍須通過憲法監護委員會審查才會生效；若伊朗人受外國情報機構指示，提出損害國安或獨立的政策或立法建議，最高可判30年，並由革命法院審理。

以色列 大使館 伊朗

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