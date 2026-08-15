印尼7.7強震增至47人罹難 救援人員持續搜尋生還者

印尼救援人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。(路透)

印尼 東部佛羅雷斯島外海今天稍早發生規模7.7強震，據災害防救官員表示，罹難人數已增至47人，救援人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

法新社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）今天晚間將死亡人數從40人上修至47人，救難官員法圖爾（Fathur Rahman）指出，地震 另外造成50人受傷。

國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）稍早表示，多處建築物中有人受困。

蘇哈里揚托說：「這些建築物將是災害應變小組初步的搜尋目標。」

國家災害應變總署表示，這起地震發生在印尼東部著名觀光勝地佛羅雷斯島（Flores Island）外海，造成當地近160棟民宅、數十處教育及衛生設施以及其他公共建築受損。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）宣布，已開始準備向暫時安置在避難所的約2000名災民提供援助。

印尼政府已向災區運送5萬份援助物資，總重達275公噸。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也指出，將透過歐盟哥白尼計畫（Copernicus Programme）地球觀測衛星支援救災。