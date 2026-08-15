高市早苗終戰致詞未提「反省」 學者：反映自身戰爭史觀

日本首相高市早苗在武道館舉行的全國戰歿者追悼儀式上致詞。(歐新社)

日本 今天迎來第81個終戰紀念日，首相高市早苗 在武道館舉行的全國戰歿者追悼儀式上致詞，未延續前首相石破茂 去年提及的「反省」，「歷史的教訓」也從致詞中消失。專家解釋，這些措辭變化，可能反映高市自身對過去戰爭的歷史認知。

日本經濟新聞、每日新聞報導，「全國戰歿者追悼儀式」始於1952年，直到1980年代，歷任首相的致詞中仍有不少美化、讚揚「戰死」的表述，追悼儀式也帶有較強的表彰戰死者色彩。

首相致詞出現重大轉變是在1993年，時任首相細川護熙首次提及亞洲各國的戰爭受害者，表達「哀悼之意」。隔年，村山富市進一步表示，日本發動的戰爭迫使亞洲各國付出巨大犧牲，並首次提到「深刻反省」。

不過，2013年安倍晉三上台後，致詞內容出現明顯變化，不再提及亞洲各國，也刪除了「反省」相關表述。2021年，菅義偉基本延續安倍的致詞內容；岸田文雄在2022年時隔3年重新加入「歷史的教訓」。但菅義偉和岸田文雄都沒有使用「反省」一詞。

石破茂去年則是時隔13年再次提到「反省」，表示必須將「對戰爭的反省與教訓」銘記於心。

然而，高市早苗今年就任首相後首次迎來的終戰紀念日致詞中，「反省」與「教訓」兩個詞都消失了。她依照歷年致詞慣例，首先表達對戰歿者的哀悼，隨後表示「絕不能讓戰爭的慘禍再次發生」。

高市還強調，希望日本能夠「成為印太地區一座閃耀的燈塔，成為受到各國信賴的國家。」

關東學院大學教授奧田博子分析，高市將重點放在「未來」，可能是希望淡化侵略的歷史事實，同時避免讓歷史認識成為政治爭議焦點。

明治大學教授山田朗表示，高市使用「不讓戰爭的慘禍再次發生」（戦争の慘禍を二度と繰り返させない），改成使役式表達，可能反映高市認為「日本並非主動發動過去的戰爭，而是被捲入戰爭的受害者」。

高市早苗曾在1995年3月於國會談及戰爭責任及歷史教育時表示，「我這一世代不能說是當事者，所以無需進行反省」。此後，她多次透過媒體表達「那是一場為了日本自存自衛而進行的戰爭」等個人立場。

高市早苗今天再次使用「印太地區閃耀的燈塔」一詞，也被認為延續安倍政府「自由開放的印度太平洋」外交路線。她4月在「昭和100年」紀念儀式致詞時，曾說過「印太地區閃耀的燈塔」。奧田博子表示，這令人聯想到安倍政府提出的外交戰略「自由開放的印度太平洋」。

報導指出，除了展現自己是安倍政治路線的「繼承者」之外，高市的措辭也被認為可能有意避免直接提到「亞洲」。

至於歷任首相致詞內容的變化究竟代表什麼？山田朗指出，「日本如何面對自身的戰爭責任，一直以來深受國際關係，尤其是日中關係影響。從歷任首相的致詞變遷中，可以非常清楚地看到這一點」。