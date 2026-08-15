劍橋非裔教授爆抄襲後陳屍家中 英相稱多方面悲劇
爆發抄襲醜聞後辭去英國劍橋大學教職的英國非裔學者阿爾戴（Jason Arday）昨天傳出陳屍倫敦家中，英國首相柏南今天表示，這起事件「在許多層面上是場悲劇」。
法新社報導，阿爾戴昨天在倫敦南部的住所被發現身亡，享年41歲。他2023年才成為劍橋大學（Cambridge University）最年輕非裔教授，但近期遭到數名學者和媒體報導指其博士論文涉及抄襲。
劍橋大學和阿爾戴擔任研究員的劍橋大學耶穌學院（Jesus College）宣布將對他遭受的多項指控展開調查後，阿爾戴本月5日辭去在這兩個機構的職位。
阿爾戴抄襲醜聞流傳期間，英國報紙及評論人士還指稱他受惠於各方的多元、平等與共融（diversity, equality and inclusion，DEI）政策，而享有不公平優勢。
阿爾戴曾表示，他受到帶有「種族動機」的多方騷擾。他辭職當天在網路上發表的公開信也寫道，他的請辭不該「被誤解為我接受那些關於我的說法」。
柏南（Andy Burnham）今天在拜訪英格蘭西南部的行程中接受媒體訪問時說，阿爾戴的去世「從許多層面來說是場悲劇」，特別是對所有認識他的人而言。
柏南進一步表示，現在「不是倉促下結論的時候」，而是「反思的時刻，思考事情如何演變至此」。
他因遭數名學者與媒體指控博士論文涉及抄襲，且劍橋大學與耶穌學院宣布將調查多項指控後，於本月5日辭去兩個機構的職位。 他2023年成為劍橋大學最年輕的非裔教授，但之後捲入抄襲爭議；部分評論更指他受DEI政策照顧，另他則稱自己遭到帶有種族動機的騷擾。 柏南表示阿爾戴的死亡「從許多層面來說是場悲劇」，特別是對認識他的人而言；他也說現在不是倉促下結論的時候，而應反思事情如何演變至此。
精華 FAQ
他因遭數名學者與媒體指控博士論文涉及抄襲，且劍橋大學與耶穌學院宣布將調查多項指控後，於本月5日辭去兩個機構的職位。
他2023年成為劍橋大學最年輕的非裔教授，但之後捲入抄襲爭議；部分評論更指他受DEI政策照顧，另他則稱自己遭到帶有種族動機的騷擾。
柏南表示阿爾戴的死亡「從許多層面來說是場悲劇」，特別是對認識他的人而言；他也說現在不是倉促下結論的時候，而應反思事情如何演變至此。
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