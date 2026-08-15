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台灣米其林3星澳門籍名廚陳泰榮 宣布進軍北美全聚德

記者 高婉珮 ／即時報導
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米其林三星名廚陳泰榮。圖／摘自IG（@idenquanjude）
米其林三星名廚陳泰榮。圖／摘自IG（@idenquanjude）

米其林三星名廚陳泰榮（人稱「早哥」），迎來職涯新動向。他宣布正式加入北美iDen & Quanjude（全聚德），出任合夥人暨執行主廚總監，未來將主導餐廳料理方向，為這家以北京烤鴨聞名的中餐品牌注入新的料理思維。

陳泰榮於2018年至2022年間，與陳偉強主廚共同帶領台灣的頤宮餐廳連續5年穩坐米其林三星寶座，這段經歷使他成為台灣高端粵菜領域極具代表性的主廚之一。他14歲便在澳門入行，長年鑽研食材、火候與醬料之間的細微差異。其料理向來強調用料與工序，既守住老粵菜講究時間、溫度與火候的核心，也透過細膩手法讓經典菜式呈現更精緻的樣貌。

離開頤宮後，陳泰榮並未離開精緻中菜舞台，而是將重心轉往高雄。他2024年加入「雋 GEN」擔任餐飲總監，與團隊以傳統粵菜為骨幹，重新梳理經典老菜與現代餐飲之間的關係。餐廳開幕後，同年即獲《台灣米其林指南2024》一星肯定。

陳泰榮在2026年春天離開「雋 GEN」後，下一站選擇北美，將舞台則從台灣粵菜名廚熟悉的中菜餐桌，轉向具有百年歷史的全聚德體系。iDen & Quanjude自1864年創立以來，以北京烤鴨為核心招牌，溫哥華店自2022年起連續獲得米其林一星肯定，2025年更完成四連星。

這次人事布局的看點，也正在於「粵菜」與「京菜」兩種中國料理脈絡的交會。全聚德擁有深厚的北京烤鴨傳統，而陳泰榮則以傳統粵菜、精準火候與經典中菜技法見長。官方表示，未來將由陳主廚運用在地優質食材、精準技術及深厚的中國料理文化底蘊，探索新的用餐體驗。

從頤宮五連三星，到高雄「雋 GEN」重新探索老粵菜，再到如今跨海落腳溫哥華，陳泰榮的下一站不只是職涯版圖的延伸，也意味著這位熟悉台灣高端粵菜市場的三星名廚，將把多年累積的中菜技藝帶進北美市場。對iDen & Quanjude而言，如何在北京烤鴨既有品牌底蘊之上，融入陳泰榮的粵菜功底與個人料理哲學，勢必成為這段「全新餐飲篇章」最值得關注的發展。

精華 FAQ

  • 陳泰榮正式加入北美iDen & Quanjude，也就是全聚德體系，並出任合夥人暨執行主廚總監，未來將負責主導餐廳的料理方向與整體餐飲發展。

  • 他曾在2018年至2022年間與陳偉強共同帶領台灣頤宮連續5年維持米其林3星，2024年又加入高雄雋GEN擔任餐飲總監，並帶領餐廳拿下米其林1星。

  • 全聚德以北京烤鴨聞名，陳泰榮則擅長粵菜與精準火候，兩者結合可望在既有品牌底蘊上融入新料理思維，為溫哥華市場帶來更具層次的中菜體驗。

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