910萬元豪華遊艇 才買4天就沉了…秒變海底豪宅

圖為示意圖。（路透）

據紐約郵報報導，一艘價值驚人的910萬美元、長達98英尺（約30公尺）的超級遊艇，才剛交付給新主人短短四天，便沉入地中海。

據電訊報報導，周二，這艘名為Angiola II的遊艇當時航行於撒丁島熱門度假勝地波多切爾沃（Porto Cervo）外海，船上共有14名乘客與船員。不料，遊艇疑似因引擎故障引發火災，隨後開始進水。

現場畫面顯示，這艘巨型遊艇先在海面上向右舷側翻，之後逐漸沒入海中。

所幸事故並未造成人員傷亡，大部分船上人員均由附近船隻救起。

據太陽報報導，遊艇主人據信是一名尚未公開姓名的義大利 商人。他與另一名乘客據報是最後離開遊艇的人，兩人一直留在船上，直到義大利當局抵達後，才在協助下返回陸地。

救援行動結束後，這艘半沉的遊艇被固定在海床上，以防止船體進一步移動。官員表示，目前沒有發現燃油洩漏的跡象。

如今幾乎完全沉入海中的Angiola II，船身長達98英尺，事發時已向右舷嚴重傾斜。令人難以置信的是，這艘遊艇才在四天前正式交付給新主人，如今卻已成為一艘沉船。

Angiola II是一艘Amer F100型超級遊艇，由義大利造船商Permare於2020年建造。遊艇最多可搭載10名乘客，設有5間客艙，另可容納5名船員。

這艘配備四具引擎的遊艇最高航速可達28節，相當於每小時約32英里（約52公里）。

目前，義大利當局正準備派遣一艘重達220噸的浮台船（pontoon boat），嘗試將沉沒的遊艇從海床上打撈出來。

事故原因目前仍有待進一步釐清，義大利海岸防衛隊已對事件展開調查。