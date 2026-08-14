910萬元豪華遊艇 才買4天就沉了…秒變海底豪宅
據紐約郵報報導，一艘價值驚人的910萬美元、長達98英尺（約30公尺）的超級遊艇，才剛交付給新主人短短四天，便沉入地中海。
據電訊報報導，周二，這艘名為Angiola II的遊艇當時航行於撒丁島熱門度假勝地波多切爾沃（Porto Cervo）外海，船上共有14名乘客與船員。不料，遊艇疑似因引擎故障引發火災，隨後開始進水。
現場畫面顯示，這艘巨型遊艇先在海面上向右舷側翻，之後逐漸沒入海中。
所幸事故並未造成人員傷亡，大部分船上人員均由附近船隻救起。
據太陽報報導，遊艇主人據信是一名尚未公開姓名的義大利商人。他與另一名乘客據報是最後離開遊艇的人，兩人一直留在船上，直到義大利當局抵達後，才在協助下返回陸地。
救援行動結束後，這艘半沉的遊艇被固定在海床上，以防止船體進一步移動。官員表示，目前沒有發現燃油洩漏的跡象。
如今幾乎完全沉入海中的Angiola II，船身長達98英尺，事發時已向右舷嚴重傾斜。令人難以置信的是，這艘遊艇才在四天前正式交付給新主人，如今卻已成為一艘沉船。
Angiola II是一艘Amer F100型超級遊艇，由義大利造船商Permare於2020年建造。遊艇最多可搭載10名乘客，設有5間客艙，另可容納5名船員。
這艘配備四具引擎的遊艇最高航速可達28節，相當於每小時約32英里（約52公里）。
目前，義大利當局正準備派遣一艘重達220噸的浮台船（pontoon boat），嘗試將沉沒的遊艇從海床上打撈出來。
事故原因目前仍有待進一步釐清，義大利海岸防衛隊已對事件展開調查。
報導指出，Angiola II疑似因引擎故障引發火災，之後船體開始進水，最後在地中海海域嚴重傾斜並沉入海中。 遊艇事發時共有14名乘客與船員，現場人員大多由附近船隻救起，事故並未造成人員傷亡，最後兩人也在當局協助下登岸。 救援結束後，船體被固定在海床上避免移動，義大利當局正準備派出220噸浮台船打撈，海岸防衛隊也已展開事故調查。
精華 FAQ
報導指出，Angiola II疑似因引擎故障引發火災，之後船體開始進水，最後在地中海海域嚴重傾斜並沉入海中。
遊艇事發時共有14名乘客與船員，現場人員大多由附近船隻救起，事故並未造成人員傷亡，最後兩人也在當局協助下登岸。
救援結束後，船體被固定在海床上避免移動，義大利當局正準備派出220噸浮台船打撈，海岸防衛隊也已展開事故調查。
上一則