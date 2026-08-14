現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

金條示意圖。（路透）

據紐約郵報報導，比利時一項原本平凡的翻修工程，周二卻意外出現驚人轉折。工人在鋪設下水道系統時，竟挖出一批價值超過1000萬美元的黃金寶藏。

名叫科比（Kobe）的18歲學生工讀生接受比利時媒體VRT訪問時，回憶起這場意外發現，「我們第一個反應其實是不敢相信。當然，我們完全沒想到會找到黃金。」

工程團隊當時正在比利時佛蘭德大區的登德爾蒙德的聖吉利斯（Sint-Gillis-Dendermonde），負責翻修一棟建築物。當地距離布魯塞爾約40分鐘車程。

據了解，工人當時正在拆除建築物地基，以便鋪設下水道管線，沒想到卻「突然看到有東西躺在那裡」，科比說。

起初，他們以為挖到的只是一堆1歐元硬幣。然而，當其中一塊金條映入眼簾後，他們很快便意識到，事情遠比想像中不尋常。

現場負責人馬里奧（Mario）回憶道，「我走過去看，然後把黃金拿在手裡。我們接著又挖出了更多硬幣和金條。直到那一刻，我們才真正意識到自己到底發現了什麼。那是一種非常瘋狂的感覺。」

他也說，「我做建築工程已經33年了，這還是我第一次遇到這種事情。」

整批寶藏包括金條、金塊及其他黃金，總價值約900萬歐元，折合約1,040萬美元。

不過，對這群工人而言，這並不是「誰找到就是誰的」。他們必須將這些貴重金屬交給警方，警方也明確告知，若私自將黃金帶走，將涉及違法。

馬里奧說：「這裡有這麼多硬幣和金條，幾乎不可能全部拿走。而且，那樣做就是偷竊。」

目前，這批黃金已由CAW Oost-Vlaanderen暫時保管。該組織主要為登德爾蒙德居民提供社會福利支援。據報導，相關單位希望未來能將這筆意外發現的財富用於慈善及社會福利工作。

盡管如此，消息傳開後，仍吸引數十人前往現場，希望能碰碰運氣、找到一些「寶藏」。

對此，登德爾蒙德警方也特別警告這些「淘金者」不要靠近現場，因為「已經沒有任何東西可看，而且也很危險，因為整棟建築物正在被完全拆除」。

至於這批黃金究竟屬於誰，目前仍沒有答案。

不過，歷史學家、登德爾蒙德前市長皮特·布伊塞（Piet Buyse）推測，這批黃金可能屬於當地釀酒世家范阿斯切（Van Assche）家族。

根據比利時法律，黃金的合法所有人有5年的時間提出所有權主張。如果5年內沒有人出面認領，且確認這批黃金並未涉及任何犯罪，那麼這筆被遺忘多年的財富，可能由發現者與土地／房產所有人共同分配。

至於18歲的學生工讀生科比，顯然仍抱著一絲期待，希望自己能因為這次意外發現而獲得獎勵。

他說，「當然，我們希望能拿到一筆『發現者獎金（finder's fee）』。如果能拿到，那當然很好。」