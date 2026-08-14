日本公務員穿浴袍開線上記者會 被抓包旅館幽會

示意圖。（取自123RF）

日本 秋田縣一名政府職員最近因為一場線上記者會意外成為話題人物。他不但穿著浴袍出現在鏡頭前、手上拿著菸。更尷尬的是，他事後向縣府解釋當時「人在家裡」，結果網友越看越不對勁，重新調查後才發現他其實人在情趣旅館，身旁還有一名婚外情對象。

根據河北新報、ABS秋田放送報導，秋田縣6日針對人工智慧（AI）資料中心建設計畫，舉辦了一場線上媒體說明會。相較於一群西裝革履的與會人員，有一名職員的畫風格外突兀。他不僅身穿白色浴袍，手上還夾著一根菸，不時大辣辣地吞雲吐霧。

秋田縣政府隔天立刻召開記者會道歉，表示該名職員隸屬於產業勞動部。6日當天因為身體不適，從下午開始請假，從秋田市的自宅透過線上方式參與記者會。

產業勞動部長高橋源悅當時解釋，「由於該名職員臨時被要求參與，因此仍穿著較為輕鬆的居家服裝。當時人在自己家中，也是在無意識之下拿起香菸。」

然而，許多眼尖網友根據該名職員的畫面背景猜測，他很可能不是在家中，而是身處某間情趣旅館。

秋田縣政府今天表示，縣府重新調查後確認，男子當時確實身處情趣旅館，而且畫面中一度出現在他身旁的人影，也並非他的「法定配偶」，而是與他有婚外情關係的女性。

他對此解釋稱，「因為場所的性質，實在難以啟齒。我以為就算說謊，也不會被查出來。」

縣府表示，事發後截至今天上午，縣府透過電話、電子郵件等方式，一共收到145件投訴及相關詢問，鑑於該名職員穿著不當、參加線上記者會時抽菸，且在縣府調查時做出虛假陳述，將他處以停職6個月、職等連降兩級的懲戒處分。