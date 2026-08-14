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法國熱浪帶動冷氣需求 中國貨熱銷但有多國品牌搶市

中央社巴黎14日專電
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法國今年熱浪頻繁，對冷氣機的需求大增。（路透）
法國今年熱浪頻繁，對冷氣機的需求大增。（路透）

法國今年熱浪頻繁，對冷氣機的需求大增，市面上幾乎全是進口品牌，其中中國品牌雖然大賣，但消費者也有其他多國產品可選擇。

巴黎一家亞洲餐館老闆今年夏天添購兩台移動式冷氣機放在店內，一台是中國品牌「新科」，一台是義大利品牌Zephir，兩台都需要接上碗口粗的白色管子，向戶外排放熱氣。

由於今年熱浪頻繁，餐館老闆在網路下單後，等了約兩週才到貨。

她說，氣溫過高的時候，有些客人不願內用，或避開湯麵等菜色，為了員工和客人著想，決定添購空調設備。

被問到這種移動式冷氣的使用實際效果如何時，餐館老闆笑說：「還是有用，多少涼一點。」

雖然冷氣設定在攝氏21度，但體感室溫仍有28度左右。不過，當戶外高達38度，這也足以帶來明顯差距。

法國相關法規限制在建築外牆安裝冷氣，而移動式冷氣不須施工即可吹送冷風，正好在數波熱浪來襲的時機點銷量大增。

消費者在電商亞馬遜（Amazon）網站上，可找到相對便宜的移動式冷氣，標價約300到400歐元（約347到463美元）。

論壇報（La Tribune）報導，根據工業事務權理部長馬旦（Sébastien Martin）幕僚提供的數據，法國家戶的冷氣普及率僅約25%，服務業場所約40%，意味著市場還有很大成長空間。然而，市場上的國產比例不到1%，顯示幾乎所有空調設備均來自進口。

財經媒體CNBC今年7月報導指出，歐洲前5大熱銷空調品牌都不屬於歐盟。數據分析公司歐睿國際（Euromonitor International）表示，2025年，中國海爾、珠海格力、美的集團合占歐洲零售市場約32%，其次是土耳其Beko和日本大金。

在大型零售商Leroy Merlin網站上，美的集團旗下熱賣款式Portasplit有冷暖氣兼除濕功能，標價999歐元，在巴黎市及近郊多家分店都暫時缺貨，使用者留言大多給予好評，但也有數人抱怨啟用不久就故障。

法國本週氣溫再次升高，中央社記者實際走訪巴黎第15區兩家家電賣場，架上現貨都僅有一款土耳其品牌Kumtel的移動式冷氣機，售價549.99歐元，除此之外只剩電風扇。

其中一家商場的店員說，原本還有販售多國品牌，例如美國惠而浦（Whirlpool）、瑞典伊萊克斯（Electrolux），「但今年實在太熱了，大家搶著買，目前都沒有庫存」。

精華 FAQ

  • 因為今年熱浪一波接一波，許多建築又受法規限制難以在外牆裝冷氣，免施工的移動式機型因此需求暴增，成為消費者快速降溫的選項。

  • 報導指出，法國家戶冷氣普及率約25%，服務業約40%，市場仍有成長空間，但國產比例不到1%，顯示幾乎所有空調設備都依賴進口供應。

  • 電商與賣場可見中國新科、美的、格力、海爾，以及義大利、土耳其、日本等品牌；價格從約300到400歐元到999歐元不等，部分熱門款還出現缺貨。

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