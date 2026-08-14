看好日本租房需求 Brookfield砸千億日圓買3700戶

加拿大投資管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）。（路透）

加拿大投資管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）看好通膨環境下日本 租房市場的強勁需求，近期斥資逾1000億日圓（約6.3億美元），一舉買下日本4大都市圈的租賃公寓。

「日本經濟新聞」報導，布魯克菲爾德是全球基礎設施與不動產投資領域的一間大型企業。

布魯克菲爾德過去曾投資位於東京汐留的電通集團總部大樓等項目，但這次是首次涉足日本國內的住宅投資。布魯克菲爾德計劃在未來數年內，向日本市場投入超過100億美元資金。

本次收購標的包含首都圈（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）、大阪圈（大阪市、奈良縣、京都府等地）、名古屋市及福岡縣，共50棟、總計3700戶住宅。

其中包括不動產開發商Samty所開發的高級公寓系列S-RESIDENCE等物件。這是2026年以來日本國內規模最大的住宅交易案。

布魯克菲爾德主要看好單身族群的租賃需求，這些物件大多位於交通便利的市中心地區，平均屋齡不到4年。由於具備多項優良條件，該公司判斷，這些物件的投資報酬率可望高於一般不動產投資。

根據不動產資訊服務公司At Home資料，適合單身居住、面積在30平方公尺（約9坪）以下的公寓，東京23區6月的平均租金達到11萬4242日圓，比去年同期上漲12.4%，連續25個月創新高，福岡市的漲幅更達到15.9%。

而適合家庭居住、面積介於50至70平方公尺（約15至21坪）的物件，租金也維持兩位數年增幅。

大型不動產服務公司CBRE指出，日本過去單筆住宅交易金額突破1000億日圓的案例僅4起。

史上最大規模的交易案為2020年美國投資基金黑石集團（Blackstone）斥資約3000億日圓，一口氣買下大都市圈220棟租賃公寓。

各大投資金融機構對日本住宅市場的投資意願相當高。2025年，美國華平投資集團（Warburg Pincus）收購東京都心近郊的一批合租住宅。

這些物件過去曾因營運公司倒閉而引發社會問題，如今已改由其他品牌重新營運。華平投資也在2026年決定收購日本知名學生公寓業者J.S.B.。

根據CBRE數據，2025年日本住宅投資額年增86%，達約9800億日圓，創下自2005年有統計數據以來的新高。相較於疫情前2010年至2019年，年平均約3900億日圓的水準，投資規模大幅躍升。

2026年1至6月的投資額約為3800億日圓，雖比去年同期微幅減少3%，但仍維持在高位。

以個人名義購買的中古公寓價格，因反映建材與人力成本的暴漲，近幾年急速攀升。在日圓貶值背景下流入的國內外投資資金填補市場需求，使房價以超越日本人平均所得增幅的速度上漲。

從全球市場來看，海外主要城市的房價同樣上漲，使日本房產相對顯得便宜。此外，人工智慧（AI）熱潮帶動的全球股市上漲，也成為這波投資的助力。

不過，房價漲勢也開始出現後勁不足的跡象。不動產調查公司東京Kantei指出，東京23區中古公寓6月平均掛牌售價，以70平方公尺（約21坪）換算為1億2741萬日圓，比前一個月下跌了0.8%。這是時隔26個月以來首次出現月度負成長。

即便如此，投資金融機構對都會區優質物件的投資意願依然未見衰退，預計將成為支撐房價的關鍵因素。外資資金持續流入，有助降低不動產價格大幅下跌的風險，也形成進一步吸引新資金進場的結構。