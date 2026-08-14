波蘭：擋下俄羅斯在華沙暗殺美國公民的計畫

俄羅斯總統普亭曾遭指控在外國領土暗殺多名眼中釘。(歐新社)

華盛頓郵報14日報導，波蘭 總理圖斯克(Donald Tusk)對媒體說，波蘭安全部門成功擋下俄羅斯 企圖在華沙暗殺一名美國公民 的計畫。他說，這是俄羅斯首次企圖在北大西洋公約組織(NATO)另一個成員國的領土，暗殺同為NATO成員國的美國公民。

圖斯克表示，一名聽從俄羅斯情報單位指揮的俄籍人士，14日已在華沙遭到逮捕。他說，美國情報部門在這次緝捕行動裡提供協助。他表示，這名遭到暗殺計畫鎖定的人士「讓普亭政權感到不舒服」。

報導指出，俄羅斯暗殺目標是一名烏克蘭裔美國公民，但未公布姓名。

自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，華沙當局一直指控莫斯科採取越來越大膽的「混合戰」(hybrid warfare)策略攻擊波蘭，使用手段包括破壞鐵路、強迫移民跨越邊境，出動無人機飛越波蘭領空。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)過去曾遭指控在外國領土暗殺多名眼中釘，受害者包括2006 在倫敦遭到釙-210(polonium-210)毒殺的異議人士里特維恩可(Alexander Litvinenko)、2017年在基輔飯店外遭槍殺的前俄羅斯國會議員沃羅年柯夫(Denis Voronenkov)、2024年在西班牙遭槍擊的俄羅斯叛逃戰鬥直升機飛行員庫茲米諾夫(Maxim Kuzminov)。

另外，俄羅斯遭控2018年在英國索爾茲伯里(Salisbury)企圖使用神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)刺殺幫英國情報部門工作的俄羅斯雙重間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)。