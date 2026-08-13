希臘度假勝地野火失控 數百人緊急撤離2消防員受傷

森林野火逼近錫維里度假村，遊客緊急撤離。（路透）

據希臘國家廣播電視公司13日報導，希臘北部哈爾基季基半島（Halkidiki）度假勝地錫維里（Siviri）當天發生大規模森林火災。受強風影響，火勢迅速蔓延，造成數百人撤離、兩名消防員受傷。

報導說，火災於當天下午發生，初步調查顯示，樹木被強風吹倒後砸落電纜並產生火花可能是起火原因。受強風影響，火勢從低矮植被迅速蔓延至松林和居民區，延燒範圍（過火線）超過3公里。截至13日傍晚，濃煙蔓延至更廣範圍，一些房屋和車輛被大火燒毀。當地供電系統已癱瘓，供水也受到影響。

希臘消防部門說，已調集155名消防員，並出動消防飛機、直升機及數十輛車輛參與滅火。媒體報導說，目前已有近350人透過海路撤離，兩名消防員在滅火過程中受傷。

哈爾基季基半島位於希臘北部，向北愛琴海延伸，是希臘國內及國際遊客熱門的夏季旅遊目的地。

此次火災發生之際，希臘多地正面臨高火險天氣。13日，強勁北風席捲希臘多地，部分地區陣風時速超過100公里，希臘西部、中部多地也報告發生火災。

希臘氣候危機和民防部長圖爾那斯（Evangelos Tournas）當天接受當地電視台採訪時表示，自今年5月1日進入防火季以來，希臘已發生約2700起森林火災，其中8月至今超過500起。