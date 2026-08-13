持續高溫 英國人急診飆增…醫療設備也「熱壞」了
受持續極端高溫天氣影響，英國醫療系統急診部門接診量創下歷史新高，醫療服務正遭遇嚴峻考驗。
英國國家醫療服務體系（NHS）13日消息稱，今年5月、6月、7月，英國急診每月接診患者飆升，均超過240萬人次，均刷新當月接診最高紀錄，急診壓力已經達到往年冬季高峰水準。酷暑天氣引發大量脫水、中暑病例，同時加重心臟、腎臟以及呼吸系統慢性病患者的病情，直接推高急診就醫需求。
高溫不僅考驗患者健康，也給醫院運作帶來多重挑戰。熱浪造成醫院掃描儀器、資訊系統等醫療設備故障頻發，醫護人員工作環境急劇惡化，不少護士反映病房悶熱、缺少通風，有人因脫水暈倒。英國皇家護理學院批評，部分病房工作條件近乎「非人道」，長期基礎建設投入不足使得醫療機構難以應對高溫。
英國衛生大臣庫珀（Yvette Cooper）表示，極端高溫給醫療體系增加了額外負擔，英國需要像籌備冬季醫療高峰一樣，提前規劃夏季熱浪帶來的公共衛生壓力。英國國家醫療服務體系醫療負責人也提醒民眾，高溫時段盡量減少外出、及時補水，多關注高齡以及體弱人群的健康狀況，降低高溫帶來的健康風險。
主要因持續極端高溫造成大量脫水、中暑病例，同時使心臟、腎臟與呼吸系統慢性病患者病情惡化，進一步推高急診就醫需求。 熱浪導致掃描儀器、資訊系統等設備故障頻發，病房悶熱且通風不足，部分護士甚至因脫水暈倒，顯示醫院在基礎設施上仍有明顯缺口。 衛生大臣與NHS都提醒，英國應像準備冬季高峰一樣規劃夏季熱浪；民眾則應減少高溫外出、及時補水，並特別留意高齡及體弱者健康。
精華 FAQ
主要因持續極端高溫造成大量脫水、中暑病例，同時使心臟、腎臟與呼吸系統慢性病患者病情惡化，進一步推高急診就醫需求。
熱浪導致掃描儀器、資訊系統等設備故障頻發，病房悶熱且通風不足，部分護士甚至因脫水暈倒，顯示醫院在基礎設施上仍有明顯缺口。
衛生大臣與NHS都提醒，英國應像準備冬季高峰一樣規劃夏季熱浪；民眾則應減少高溫外出、及時補水，並特別留意高齡及體弱者健康。
上一則
紐約華人婚姻詐騙集團曝光 助千人拿綠卡…今日5件事
下一則