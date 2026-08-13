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地緣政治新籌碼？英媒：西方依賴中國抗生素如同稀土

中央社台北13日電
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中國供應全球約94%的阿莫西林（amoxicillin）關鍵原料。阿莫西林是最常...
中國供應全球約94%的阿莫西林（amoxicillin）關鍵原料。阿莫西林是最常用的抗生素之一，中國同時也占了全球抗生素原料藥出口的近半。（路透）

英國金融時報近日刊文稱，從最常見的抗生素到大量仿製藥，西方國家對中國供應鏈的依賴已到不容忽視的程度，這種依賴如同稀土問題造成的威脅。

這篇文章題為「西方把藥櫃的鑰匙交給了中國」（The west has given China the keys to the medicine cabinet），作者為英國倫敦帝國理工學院全球健康創新研究所所長達爾齊（Ara Darzi）。

達爾齊援引紐約智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）今年一份報告稱，中國供應全球約94%的阿莫西林（amoxicillin）關鍵原料。阿莫西林是最常用的抗生素之一，中國同時也占了全球抗生素原料藥出口的近半。美國獲批上市的藥品中近700種至少依賴一種僅在中國生產的化學原料。

報告將這種依賴稱為「與稀土挑戰同等」的威脅，並宣稱存在所謂「和平時期武器化」的可能。

此外，達爾齊表示，一旦發生地緣政治衝突或新的疫情，掌握主要化學原料生產能力的國家將擁有重要籌碼。

文章並稱，在西方資本漸流向腫瘤藥、減肥藥等利潤更加豐厚領域的同時，中國不僅已掌握龐大的藥品製造基礎，在歷經約10年的監管改革後，如今更占了全球新藥研發的約1/3。

達爾齊還說，中國目前在抗生素「首創藥物」方面仍落後於西方，美國還有機會保持創新優勢，但問題在於西方不僅將生產能力外包，也逐漸「忘記如何製造、支付和使用自己發明的東西」。

他呼籲歐美莫再將抗生素當成「哪裡便宜就從哪裡採購」的普通商品，而應將抗生素視為如同石油、半導體和稀土同等的關鍵。

精華 FAQ

  • 因為中國掌握大量抗生素關鍵原料與出口，西方對其供應鏈依賴深，若遭中斷，可能像稀土一樣形成戰略脆弱點，甚至被用作「和平時期武器化」的籌碼。

  • 報告稱，中國供應全球約94%的阿莫西林關鍵原料，也占全球抗生素原料藥出口近半。另有近700種美國獲批藥品，至少依賴一種僅在中國生產的化學原料。

  • 作者認為西方把生產外包後，逐漸失去製造、支付與使用自身創新藥物的能力，因此呼籲歐美把抗生素視為石油、半導體與稀土同等的關鍵戰略資源。

稀土 供應鏈

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