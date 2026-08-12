高市早苗熱線伊朗總統：荷莫茲海峽不應收額外費用

日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗 今天與伊朗 總統裴澤斯基安舉行約20分鐘的電話會談。她強調，應在不被徵收通行費等額外費用的情況下實現荷莫茲海峽 航行正常化，要求伊朗與國際社會進行對話。

日本時事通信社、日本共同社及「日本經濟新聞」報導，這是兩人在美國與以色列於2月下旬對伊朗發動攻擊以來，第4次進行電話會談。報導點出，日本雖為美國的密切盟友，但傳統上與伊朗保持友好關係。

報導指出，由於資源匱乏的日本在原油供應上高度依賴中東地區，因此高市早苗向裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，「應盡快恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由與安全航行，且不應附加額外費用」。

此外，高市早苗也向伊朗喊話，應與包含海峽使用國在內的國際社會進行周詳、慎重的協商。

高市早苗在會談後的記者會上指出，裴澤斯基安說明了伊朗的立場，包括伊朗與阿曼就荷莫茲海峽議題進行討論的進展與前景。高市早苗則已於8月10日與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）通過電話。

另一方面，目前日本正透過紅海（Red Sea）一側曼德海峽（Bab al-Mandab）的航線，推進原油等物資的替代採購。

不過，高市早苗指出，目前葉門親伊朗的武裝組織「青年運動」（Houthi）正持續對行經該海峽的貨輪發動襲擊。

葉門當局8月11日表示，青年運動7月宣布對沙烏地阿拉伯船隻實施「海上封鎖」，並於曼德海峽對一艘貨輪發動了致命襲擊。在荷莫茲海峽實質封鎖期間，曼德海峽已成為原油運輸的替代航線。

對此，高市早苗強調：「從能源安全保障的角度來看，我們對曼德海峽的現狀感到深切憂慮。」她並強烈要求伊朗方面對青年運動進行約束與克制。

對此，裴澤斯基安回應：「我們正一邊與沙烏地阿拉伯進行對話，一邊努力解決問題。」

而針對伊朗局勢，高市早苗向裴澤斯基安再次表明「緩和軍事緊張、盡快使事態平息的重要性」。她表示：「非常期待（伊朗與美國）能盡早達成包括核問題在內的最終協議」，敦促雙方做出外交努力。

此外，高市早苗也再次要求伊朗盡早解決日本放送協會（NHK）前德黑蘭支局長的日本公民處置問題。

該名日本公民在2026年1月20日於伊朗德黑蘭遭當局拘留，並於4月6日獲保釋。目前仍被禁止出境，且面臨治安相關罪名指控與審判。