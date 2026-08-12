加薩和平計畫難推 凸顯美以分歧嚴重

以色列總理內唐亞胡(左)與川普總統見面的檔案照。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）9日強硬表態，以色列拒絕接受美國發起的所謂「和平委員會」提出的加薩 和平計畫，並稱在哈瑪斯真正解除武裝之前，以軍不會撤出加薩地帶。針對內唐亞胡的表態，「和平委員會」的美國官員11日表示，同以方有溝通，雙方「存在建設性合作」。

一方面是以色列公開否定，一方面是美方官員稱協商仍在繼續，這矛盾的表態，反映出美以在加薩戰後安排上的深層分歧。

以色列為何拒絕美國牽頭的計畫

美國總統川普（Donald Trump）7月30日在社群媒體宣佈，「和平委員會」已就哈瑪斯和加薩地帶其他武裝組織「全面解除武裝」達成協議。「和平委員會」次日公布了一份包含15點內容的和平計畫。根據該計畫，哈瑪斯應當解除武裝，以色列則將分階段從加薩撤軍。但內唐亞胡隨後的表態，直接拒絕了這一和平計畫。

分析人士指出，內唐亞胡之所以強硬拒絕加薩和平計畫，主要是對以色列撤軍條件和哈瑪斯武器管控方式的不滿。他9日在內閣會議上明確表示，以色列撤軍前提是哈瑪斯「真正解除武裝」。以色列《耶路撒冷郵報》11日刊登的評論文章進一步指出，以方要求哈瑪斯不光交出重武器，還包括輕武器和其他武器，以軍才會撤離加薩地帶。

根據加薩和平計畫，哈瑪斯及其他武裝組織控制的武器需交由加薩國家行政委員會保管，個人持有的武器則按照巴勒斯坦法律進行登記管理。但《耶路撒冷郵報》指出，以色列擔心一旦加薩行政機構未來失去對武器庫的控制，已封存的武器便可能重新落入哈瑪斯手中。此外，和平計畫對哈瑪斯武器生產設施如何清查、銷毀，個人武器如何管理等問題的規定仍較為模糊。

此外，以色列將於10月舉行議會選舉。分析人士普遍認為，內唐亞胡當前正面臨艱難的政治平衡：既要維繫與美國的關係，又要保持對哈瑪斯的強硬態度以獲取極右翼盟友的支持，為即將到來的競選蓄力。

哈瑪斯為何願意執行「15點計畫」

與以色列公開拒絕不同，哈瑪斯反而強調願意繼續執行有關安排。哈瑪斯10日發表聲明，呼籲停火協議調解國、擔保國和「和平委員會」履行職責，確保各方遵守協議，並重申將繼續「積極、負責」地全面執行停火協議。

分析人士指出，哈瑪斯這一表態看似與其長期拒絕解除武裝的立場存在矛盾，但從「15點計畫」的具體內容看，哈瑪斯將其解釋為一種以解除武裝換取以軍撤離和戰後政治安排的相互履約機制，而非單方面投降。此外，持續的軍事壓力和加薩迫切的人道及重建需求，也是推動哈瑪斯態度變化的重要原因。

但哈瑪斯願意執行「15點計畫」，並不意味著與以方圍繞解除武裝的根本矛盾已經解決。拉姆安拉（Ramallah）政治分析人士塔瑪拉·哈達德（Tamara Haddad）指出，哈瑪斯認為執行解除武裝相關安排的前提是以軍停止在加薩的軍事行動並撤出加薩，而以色列則要求哈瑪斯先徹底解除武裝，再開啟撤軍進程。雙方在加薩和平計畫執行的先後順序和主動權問題上難以調和。

美國和以色列的分歧在哪裡

分析人士指出，加薩和平計畫難推，反映出美以過去幾個月在包括加薩在內的中東政策方面存在分歧。以色列希望繼續透過軍事壓力削弱哈瑪斯、伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。但對川普而言，在美國與伊朗談判遲遲難有突破、地區衝突持續推高經濟壓力的背景下，他希望結束地區戰爭，在今年11月美國國會期中選舉前拿出加薩問題的外交成果。

不過，美以勢必還會協調立場。內唐亞胡公開拒絕加薩和平計畫後，美國媒體援引美高級官員的話報導稱，白宮對此「並不在意」，並且「理解內唐亞胡的政治需要」。「和平委員會」官員也透露，該委員會與以色列仍然保持「建設性合作」。

《以色列時報》指出，美以在加薩重建安排上存在分歧，但目前雙方仍希望把這種分歧控制在能夠承受的範圍之內。但如果哈瑪斯解除武裝、以軍撤離以及加薩戰後政治安排遲遲無法取得進展，雙方這種「分歧併合作」的模式恐無法存續。