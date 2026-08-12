荷莫茲海峽航運斷崖式下跌 船舶降至個位數創新低
航運數據顯示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）8月11日追蹤到的船舶數量降至8艘，為8月以來新低。鑒於中東戰事持續延燒，船東紛紛避開這條重要水道。
根據航運追蹤機構克普勒（Kpler）資料，11日8艘船的通行量低於10天平均值約12艘，為本月5日以來單日最低。當中僅1艘運煤船離開荷莫茲海峽，其餘船舶仍在通行中；7艘進入海峽的船舶全部行駛伊朗航道。
倫敦證券交易所集團（LSEG）數據則顯示，11日共有11次通行，低於前一日的14次。相較於戰前每日約130至140艘的通行量，目前海峽航運已呈現斷崖式下跌。
軍事行動同步升級。美軍中央司令部當天表示，美軍在阿曼灣（Gulf of Oman）攔截一艘懸掛巴拿馬旗、正駛往伊朗的貨船。美軍中央司令部指稱，該船違反美國對伊朗的封鎖，美軍一架海軍直升機向該船發射兩枚飛彈，使其轉向系統失效。司令部又稱，該船已停止駛向伊朗，並重申美軍會繼續執行對伊朗的封鎖。
英國海事貿易行動辦公室同日接連發布兩份警報。其一指出，一艘貨櫃船在阿曼灣遇襲，船員發出緊急求救訊號並準備棄船。透過公共海事無線電頻道的廣播訊息顯示，船上共有17人，事發地點位於阿曼灣東部邊緣。其二則指，一艘貨船在紅海（Red Sea）南部遭不明投射物擊中，造成傷亡。
葉門（Yemen）青年運動（Huethis）同日宣稱，在曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）襲擊一艘運載沙烏地阿拉伯軍事裝備的船隻。不過，葉門海岸警衛隊指稱，遭襲目標實為一艘埃及所屬商船「提哈馬號」（Tihama）。襲擊造成6人死亡、10人受傷。
另一方面，Kpler數據顯示，11日通過紅海南端曼德海峽的船隻數量為30艘，高於10天平均值25艘，顯示部分航運活動已轉移至該水道。
Kpler追蹤顯示，11日霍爾木茲海峽僅有8艘船舶通行，低於10天平均約12艘，也是8月以來最低。相較戰前每日130至140艘，顯示船東因中東局勢升高而大量避開這條水道。 美軍中央司令部表示，在阿曼灣攔截一艘懸掛巴拿馬旗、正駛往伊朗的貨船，並由海軍直升機發射2枚飛彈，使其轉向系統失效，迫使船隻停止前往伊朗。 英國海事貿易行動辦公室通報阿曼灣貨櫃船遇襲及紅海南部貨船遭擊中；同時，曼德海峽11日通行船隻達30艘，高於10天平均25艘，顯示部分航運已轉向該水道。
精華 FAQ
Kpler追蹤顯示，11日霍爾木茲海峽僅有8艘船舶通行，低於10天平均約12艘，也是8月以來最低。相較戰前每日130至140艘，顯示船東因中東局勢升高而大量避開這條水道。
美軍中央司令部表示，在阿曼灣攔截一艘懸掛巴拿馬旗、正駛往伊朗的貨船，並由海軍直升機發射2枚飛彈，使其轉向系統失效，迫使船隻停止前往伊朗。
英國海事貿易行動辦公室通報阿曼灣貨櫃船遇襲及紅海南部貨船遭擊中；同時，曼德海峽11日通行船隻達30艘，高於10天平均25艘，顯示部分航運已轉向該水道。
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