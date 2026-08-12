荷莫茲海峽航運斷崖式下跌 船舶降至個位數創新低

船舶通過荷莫茲海峽。（路透檔案照）

航運數據顯示，荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）8月11日追蹤到的船舶數量降至8艘，為8月以來新低。鑒於中東戰事持續延燒，船東紛紛避開這條重要水道。

根據航運追蹤機構克普勒（Kpler）資料，11日8艘船的通行量低於10天平均值約12艘，為本月5日以來單日最低。當中僅1艘運煤船離開荷莫茲海峽，其餘船舶仍在通行中；7艘進入海峽的船舶全部行駛伊朗 航道。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據則顯示，11日共有11次通行，低於前一日的14次。相較於戰前每日約130至140艘的通行量，目前海峽航運已呈現斷崖式下跌。

軍事行動同步升級。美軍中央司令部當天表示，美軍在阿曼灣（Gulf of Oman）攔截一艘懸掛巴拿馬旗、正駛往伊朗的貨船。美軍中央司令部指稱，該船違反美國對伊朗的封鎖，美軍一架海軍直升機向該船發射兩枚飛彈，使其轉向系統失效。司令部又稱，該船已停止駛向伊朗，並重申美軍會繼續執行對伊朗的封鎖。

英國海事貿易行動辦公室同日接連發布兩份警報。其一指出，一艘貨櫃船在阿曼灣遇襲，船員發出緊急求救訊號並準備棄船。透過公共海事無線電頻道的廣播訊息顯示，船上共有17人，事發地點位於阿曼灣東部邊緣。其二則指，一艘貨船在紅海（Red Sea）南部遭不明投射物擊中，造成傷亡。

葉門（Yemen）青年運動（Huethis）同日宣稱，在曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）襲擊一艘運載沙烏地阿拉伯軍事裝備的船隻。不過，葉門海岸警衛隊指稱，遭襲目標實為一艘埃及所屬商船「提哈馬號」（Tihama）。襲擊造成6人死亡、10人受傷。

另一方面，Kpler數據顯示，11日通過紅海南端曼德海峽的船隻數量為30艘，高於10天平均值25艘，顯示部分航運活動已轉移至該水道。