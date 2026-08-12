長崎市長：台當局主動請求參加原爆紀念儀式

駐日代表李逸洋。（中央社）

日本 長崎市（Nagasaki）日前舉行原子彈爆炸81周年紀念儀式，台當局「駐日代表」李逸洋（Lee I-yang）因不滿座位不在使節團區域拒絕出席，並就此表達「抗議」。不過長崎市市長回應指出，台灣原本就不在正式邀請名單內，是台方主動請求參加，市府破例同意並安排「海外來賓席」。

李逸洋在其社群媒體發文聲稱，長崎市政府將台當局代表座位安排於使節團區域外，台灣「國格」與地位遭到刻意「矮化」，對長崎市政府「辱損台灣尊嚴的做法表達嚴正抗議與譴責」。不過，他的相關說法被長崎市政府否認。

台媒援引日本「產經新聞」報導稱，長崎市市長鈴木史朗（Suzuki Shiro）表示，市政府邀請對象主要為在日本設有駐外使館或聯合國代表處的國家和地區，台灣並不符合條件，本不在邀請之列。是台灣方面表達希望以「原爆受害者代表」身份出席，市政府才同意台灣地區代表參加，並將座位安排在各國大使後方的「海外來賓席」，歸類為「國際組織等相關來賓」。

日本共同社在報導這一事件時，也特別說明日本與台灣地區沒有正式「外交關係」。

「聯合報」發表評論稱，一段時間以來，民進黨當局屢屢號稱「台日關係正是歷年最好的時刻」，不斷放大高市早苗（Takaichi Sanae）的「台灣有事就是日本有事」論調；但從日本事後各項作為、主張及官員談話，可以說仍脫離不了一個中國原則。