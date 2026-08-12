我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年助上千中國人假結婚來美 紐約華人團伙被起訴

威州進步派洪倫廷意外落敗 民主黨主流鬆口氣

長崎市長：台當局主動請求參加原爆紀念儀式

香港中通社8月12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐日代表李逸洋。（中央社）
駐日代表李逸洋。（中央社）

日本長崎市（Nagasaki）日前舉行原子彈爆炸81周年紀念儀式，台當局「駐日代表」李逸洋（Lee I-yang）因不滿座位不在使節團區域拒絕出席，並就此表達「抗議」。不過長崎市市長回應指出，台灣原本就不在正式邀請名單內，是台方主動請求參加，市府破例同意並安排「海外來賓席」。

李逸洋在其社群媒體發文聲稱，長崎市政府將台當局代表座位安排於使節團區域外，台灣「國格」與地位遭到刻意「矮化」，對長崎市政府「辱損台灣尊嚴的做法表達嚴正抗議與譴責」。不過，他的相關說法被長崎市政府否認。

台媒援引日本「產經新聞」報導稱，長崎市市長鈴木史朗（Suzuki Shiro）表示，市政府邀請對象主要為在日本設有駐外使館或聯合國代表處的國家和地區，台灣並不符合條件，本不在邀請之列。是台灣方面表達希望以「原爆受害者代表」身份出席，市政府才同意台灣地區代表參加，並將座位安排在各國大使後方的「海外來賓席」，歸類為「國際組織等相關來賓」。

日本共同社在報導這一事件時，也特別說明日本與台灣地區沒有正式「外交關係」。

「聯合報」發表評論稱，一段時間以來，民進黨當局屢屢號稱「台日關係正是歷年最好的時刻」，不斷放大高市早苗（Takaichi Sanae）的「台灣有事就是日本有事」論調；但從日本事後各項作為、主張及官員談話，可以說仍脫離不了一個中國原則。

精華 FAQ

  • 報導指出，台當局駐日代表李逸洋不滿座位未安排在使節團區域，認為台灣地位遭到矮化，因此拒絕出席儀式，並對長崎市政府表達抗議。

  • 長崎市長鈴木史朗表示，台灣原本不在正式邀請名單內，是台方主動希望以原爆受害者代表身份參加，市府才破例同意，並安排在海外來賓席。

  • 日本共同社特別提到，日本與台灣地區沒有正式外交關係；評論則認為，即使台日互動熱絡，日本在制度與官方表述上仍未脫離一個中國原則。

日本

上一則

防伊朗暗殺威脅 川普「秘密」換機…今日5件事

延伸閱讀

原爆紀典遭矮化 將台座位安排於使節團區外 駐日代表缺席抗議

原爆紀典遭矮化 將台座位安排於使節團區外 駐日代表缺席抗議
駐日代表李逸洋再轟 無法認同長崎市府決策錯誤

駐日代表李逸洋再轟 無法認同長崎市府決策錯誤

重磅快評／李逸洋為何引爆 中日台原爆級敏感關係？

重磅快評／李逸洋為何引爆 中日台原爆級敏感關係？
學者看原爆紀典安排：為緩和對陸關係 日本對台轉謹慎

學者看原爆紀典安排：為緩和對陸關係 日本對台轉謹慎

熱門新聞

阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。（美聯社）

日媒爆料習近平1罕見舉動 令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

2026-08-10 01:20
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
敘利亞前總統阿塞德。（路透檔案照）

敘利亞前總統阿塞德被判死刑

2026-08-11 12:57
美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將（中）3日在白宮橢圓辦公室一場軍人家庭會議上，聆聽總統川普發表談話。(美聯社)

川普對伊朗戰爭難收場 CNN：美軍最高將領私下尋找退場途徑

2026-08-07 20:34

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天