法國搶購防護眼鏡看日食 歐洲連3年天文秀揭序幕

歐洲民眾戴上專用防護眼鏡觀測日食。(歐新社)

法國今晚將迎來遮蔽程度達9成以上的日偏食，專用防護眼鏡製造商認為這次熱潮比1999年日全食 更甚。這次日食也將為歐洲地區連續3年可見的日食現象拉開序幕。

日食本身並非罕見天文現象，法國國家太空研究中心（CNES）表示，地球上每18個月左右就可看到一次日全食。但歐洲上次看到日全食是1999年8月11日，距今27年，時間久遠仍足以掀起熱潮。

在1999年，法國北部可看到完整的日全食，其餘地區則看到日偏食。而今晚，法國全境雖不在日全食帶，但也能看到9成以上遮蔽程度的日偏食。

舉例來說，法國西南部的拜雍市（Bayonne）可看到遮蔽程度達99.5%的日偏食，在巴黎也有約92%。西班牙北部部分區域位於日全食帶，一些平時觀光客不多的地區因具備良好觀測條件，陸續湧入大批人潮。

觀看日食必須配戴可過濾紫外線的專用防護眼鏡。巴黎多家零售商、藥房、眼鏡行的防護眼鏡近日陸續售罄，仍有一些人想在最後一刻找到一副。

在巴黎，日食將於晚間7時20分左右開始，約一小時後達到食甚，即太陽被遮蔽程度最高的一刻。

解放報（Libération）報導，觀看日食專用眼鏡供應商Docteur B負責人德蒙特蘇（Benoît De Montessus）表示，這次訂單需求量比1999年還大，可能與媒體和社群平台資訊更流通有關；他聲稱已售出「數十萬副」眼鏡，目前「我們已經斷貨一週」。

法國新聞台（franceinfo）報導，法國天文協會（AFA）指出，今晚的日食將為2026年至2028年「在法國及歐洲其他地區可觀看的3次精彩日食現象」拉開序幕。

科學界將這段時期稱為「伊比利三部曲」，是比日食本身更罕見的現象。法國國家太空研究中心解釋，一般來說，同一地區要再次看到日全食，須等300年至400年；而西班牙在這3年內，剛好都處於能看到最壯觀日食的地帶，或距離很近。

巴黎天文台（Observatoire de Paris）也表示，從2026年至2028年，西班牙是歐洲欣賞日食的最佳地點；而法國作為近鄰，也能看到精彩的景觀。

2027年8月2日的日全食帶將經過北非、阿拉伯半島部分地區、西班牙南部等地，巴黎可見的日食遮蔽程度約為51%，南部貝比濃（Perpignan）約為76%。

巴黎天文台表示，屆時在觀測條件最佳的埃及，食甚時間將長達6分23秒，因此被稱為「世紀日食」。相較之下，今年食甚時間只有2分18秒。

2028年1月26日，伊比利半島、北非、法屬蓋亞那等地將可欣賞日環食奇觀。

西班牙政府相當重視這一系列天文現象「三部曲」，已於2025年夏天成立跨部會委員會，以規劃及協調相關行動，目的之一是預估主要觀測點的遊客人潮，並做好準備。

在法國，下一次想看到日全食，要等到2081年9月。