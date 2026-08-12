澤倫斯基證實向美方提交終戰新提議

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 11日證實，烏方已就一份旨在結束俄烏衝突的方案向美國談判代表提交一些新提議，但內容尚未公開。

據路透報導，澤倫斯基當晚在視訊講話中表示，美國除了能協助烏克蘭強化防空，也應向俄羅斯 施壓，促使莫斯科準備結束戰爭，而不是繼續拖延。這項新提案是在俄烏談判因美伊衝突陷入停滯之際提出，但他沒有具體介紹烏方提議。

澤倫斯基當晚還強調，據烏克蘭掌握的情報，俄羅斯可能在9月國會選舉結束後宣布新的動員計畫，年底前額外徵召數十萬人，2027年可能再增加相近規模兵力。其說法目前尚未得到俄官方證實。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上月曾表示，俄羅斯今年上半年已有20萬名志願兵簽約，因此不需要再發布新的動員令。

俄媒11日援引消息人士報導，美國總統川普的特使威科夫、女婿庫許納將在7至10天內訪問莫斯科和基輔。隨著美方特使即將展開穿梭外交，澤倫斯基強調，烏克蘭雖然積極推進終戰提案，但絕不能對俄方擴軍與持續拖延戰事的意圖掉以輕心。

美國和以色列今年2月底對伊朗發起大規模軍事行動以來，俄烏和平談判基本停滯。威科夫上一次訪問俄羅斯還是今年1月。據烏克蘭《基輔郵報》報導，自川普開始第二個任期以來，威科夫作為總統特使訪俄至少8次，庫許納參與其中一次。兩人在美國邁阿密等地與烏方特使有過多次會晤，也曾與澤倫斯基見面，但從未訪問過烏克蘭。