共同社：高市早苗計畫15日不會參拜靖國神社
共同社報導，多名相關人士今天透露，日本首相高市早苗計畫不會在15日「終戰紀念日」前往靖國神社參拜，已就此展開協調。
報導指出，高市在就任首相之前，包括擔任閣員期間，曾多次於「終戰紀念日」及靖國神社春季與秋季例行大祭期間前往參拜。
不過，她在就任首相前的去年10月秋季例行大祭及今年4月的春季例行大祭期間，並未前往參拜，而是以自費方式奉納「玉串料」（祭祀費）。
內閣官房長官木原稔在7日的記者會上，被問及高市是否會在「終戰紀念日」參拜靖國神社，或是否有奉納玉串料的計畫時，木原稔表示：「這將由首相高市早苗本人自行做出適切判斷。」
高市去年10月4日就任自民黨總裁（黨主席），同月21日就任日本首相。她在當選自民黨總裁時的記者會上，曾針對就任首相後是否參拜靖國神社一事表示：「將酌情做出恰當判斷。絕不能使其成為外交問題。」
共同社指出，如果高市前往參拜，有可能給當前呈現改善趨勢的日韓關係及日美韓三邊合作帶來嚴重裂痕。預計中國也將表示強烈反對。因此高市似乎認為有必要顧及外交影響，將集中精力應對熊本地震的災後修復和重建。
根據共同社引述多名相關人士，高市早苗計畫不在15日終戰紀念日前往靖國神社，且已就此展開協調。報導認為，她應是顧及外交與區域關係，才作出此安排。 在就任首相之前，高市早苗不論擔任閣員或政治人物時，曾多次於終戰紀念日及春、秋例行大祭前往參拜。不過去年10月與今年4月的大祭期間，她改以自費奉納玉串料。 共同社指出，若高市前往靖國神社，可能對目前逐漸改善的日韓關係與日美韓三邊合作造成嚴重裂痕，中國也預料會強烈反對，因此她似乎選擇避免進一步升高外交風險。
精華 FAQ
根據共同社引述多名相關人士，高市早苗計畫不在15日終戰紀念日前往靖國神社，且已就此展開協調。報導認為，她應是顧及外交與區域關係，才作出此安排。
在就任首相之前，高市早苗不論擔任閣員或政治人物時，曾多次於終戰紀念日及春、秋例行大祭前往參拜。不過去年10月與今年4月的大祭期間，她改以自費奉納玉串料。
共同社指出，若高市前往靖國神社，可能對目前逐漸改善的日韓關係與日美韓三邊合作造成嚴重裂痕，中國也預料會強烈反對，因此她似乎選擇避免進一步升高外交風險。
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