我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年助上千中國人假結婚來美 紐約華人團伙被起訴

威州進步派洪倫廷意外落敗 民主黨主流鬆口氣

共同社：高市早苗計畫15日不會參拜靖國神社

中央社東京12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
靖國神社。(美聯社)
靖國神社。(美聯社)

共同社報導，多名相關人士今天透露，日本首相高市早苗計畫不會在15日「終戰紀念日」前往靖國神社參拜，已就此展開協調。

報導指出，高市在就任首相之前，包括擔任閣員期間，曾多次於「終戰紀念日」及靖國神社春季與秋季例行大祭期間前往參拜。

不過，她在就任首相前的去年10月秋季例行大祭及今年4月的春季例行大祭期間，並未前往參拜，而是以自費方式奉納「玉串料」（祭祀費）。

內閣官房長官木原稔在7日的記者會上，被問及高市是否會在「終戰紀念日」參拜靖國神社，或是否有奉納玉串料的計畫時，木原稔表示：「這將由首相高市早苗本人自行做出適切判斷。」

高市去年10月4日就任自民黨總裁（黨主席），同月21日就任日本首相。她在當選自民黨總裁時的記者會上，曾針對就任首相後是否參拜靖國神社一事表示：「將酌情做出恰當判斷。絕不能使其成為外交問題。」

共同社指出，如果高市前往參拜，有可能給當前呈現改善趨勢的日韓關係及日美韓三邊合作帶來嚴重裂痕。預計中國也將表示強烈反對。因此高市似乎認為有必要顧及外交影響，將集中精力應對熊本地震的災後修復和重建。

精華 FAQ

  • 根據共同社引述多名相關人士，高市早苗計畫不在15日終戰紀念日前往靖國神社，且已就此展開協調。報導認為，她應是顧及外交與區域關係，才作出此安排。

  • 在就任首相之前，高市早苗不論擔任閣員或政治人物時，曾多次於終戰紀念日及春、秋例行大祭前往參拜。不過去年10月與今年4月的大祭期間，她改以自費奉納玉串料。

  • 共同社指出，若高市前往靖國神社，可能對目前逐漸改善的日韓關係與日美韓三邊合作造成嚴重裂痕，中國也預料會強烈反對，因此她似乎選擇避免進一步升高外交風險。

靖國神社 日本 高市早苗

上一則

哥倫比亞傳好消息 32歲女子震後36小時獲救

下一則

俄軍改轟烏克蘭加油站 7月以來超過200間遇襲

延伸閱讀

日靖國神社 禁穿軍服入內 維護寧靜和尊嚴

日靖國神社 禁穿軍服入內 維護寧靜和尊嚴
高市早苗熊本勘災掀論戰 官邸駁視察「只待3分鐘」

高市早苗熊本勘災掀論戰 官邸駁視察「只待3分鐘」
熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援

熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援
熊本強震35死 「黃金72小時倒數」230警力進永旺搜救

熊本強震35死 「黃金72小時倒數」230警力進永旺搜救

熱門新聞

阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。（美聯社）

日媒爆料習近平1罕見舉動 令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

2026-08-10 01:20
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
敘利亞前總統阿塞德。（路透檔案照）

敘利亞前總統阿塞德被判死刑

2026-08-11 12:57
美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將（中）3日在白宮橢圓辦公室一場軍人家庭會議上，聆聽總統川普發表談話。(美聯社)

川普對伊朗戰爭難收場 CNN：美軍最高將領私下尋找退場途徑

2026-08-07 20:34

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天